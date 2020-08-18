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Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı, 'Ateşim çıkmadı ki' diyerek kendini savundu
Kırklareli'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğu için karantinada olması gereken çiğ köfteci dükkanda satış yaparken yakalandı.
Karantinada olması gereken çiğköfteci satış yaparken yakalandı, 'Ateşim çıkmadı ki' diyerek kendini savundu
18 Ağustos 2020 11:19 - AA
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Balkan Caddesi'nde Kovid-19 tanısı konulan bir esnafın dükkanını açtığı ihbarını değerlendiren polis ve sağlık ekipleri bölgede araştırma yaptı.

Ekipler, kontrollerde M.A'nın virüs tanısı sebebiyle izolasyonda bulunması gerektiğini tespit etti.

M.A. evine götürülmek üzere ambulansa bindirildiği sırada, "Benim bir yerim ağrımıyor, ağrım sızım yok ki", "Ateşim çıkmadı ki", "Dükkana bir şeyler almaya geldim, eve gidecektim" sözlerini sarf etti.

M.A'ya karantina tedbirlerine uymadığı gerekçesiyle 3 bin 150 lira ceza uygulandı.

Anahtar Kelimeler:

kovid-19 virus tanisi karantina esnaf cigkofteci

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