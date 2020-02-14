Karantinadan çıktı, bakanla doğum gününü kutladı

ANKARA- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'in Vuhan kentinden Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük gözlem süresi sona eren vatandaşlarla bir araya geldi.

Bakan Koca, Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yaptığı konuşmada, hastanenin alt yapısı, teknik donanımı ve gözlem şekliyle dünyada başka bir örneği olmadığını söyledi.

Bilim Kurulu'nun önerileri doğrultusunda süreci takip ettiklerini ifade eden Koca, sağlık personelinin de özverili bir gayret içerisinde olduğunu söyledi.

Gözlem süreçleri sona eren vatandaşlara gösterdikleri sabır için teşekkür eden Bakan Koca, "Bu 14 günü hem sizlerin sağlığı hem de vatandaşlarımızın sağlığı açısından geçirmiş olduk." ifadelerini kullandı.

Koca, gözlem altında tutulanlardan 6'sının Azerbaycan, 3'ünün Gürcistan, birinin de Arnavutluk vatandaşı olduğunu belirtti.

Türkiye'nin desteğiyle Çin'den getirilen Azeri bir vatandaş Bakan Koca'ya kendilerine verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerini ileterek, "Türkiye Cumhurbaşkanına ve size yürekten teşekkür ederiz. Bütün çalışanlar bize çok iyi baktılar. Her şey çok iyiydi. Sıkıntı hiç yoktu." diye konuştu.

Bakan Koca, Azeri vatandaşın sözlerine, "Uzatabilirdik" esprisi ile karşılık verdi.

Şeyma'ya bir doğum günü pastası daha kesildi

Gözlem altındaki bir başka vatandaşın hastanede kendilerine sunulan yemeklerin çok lezzetli olduğunu söylemesi, salonda gülüşmelere neden oldu.

Bakan Koca, "Yemek konusunda ben ilk günden de söylemiştim. Özellikle çocuklarımızın alışkanları olabilir, beslenme farklılıkları olabilir. İstekleri farklı olabilir. Hastalığı olan olabilir. Bu anlamda bir kişinin diyabet dışında ciddi rahatsızlığı olan bir yolcumuz yoktu. Kronik takip edilen bir hastalıkla ona göre yemeğin planlanması dahil olmak üzere kişisel tercihleri öncelikle hedefledik. Umarım o noktada da sizleri memnun etmişizdir." diye konuştu.

Bakan Koca, hastanede kaldığı sırada doğum günü sürprizi yaptığı üniversite öğrencisi Şeyma Çakır'a bir sürpriz de ziyaret sırasında yaparak, pasta getirdi. Gözlem süresi sona eren Şeyma Çakır, doğum günü pastasının geldiği o gün yaşadıkların, "Hiç beklemiyordum. Tek başıma oturuyordum. Üzgündüm böyle bir durum altında kutlamayı düşünmedim bile. Çıktıktan sonra kutlarız diye düşünüyordum." sözleriyle aktardı.

Şeyma Çakır, doğum günü pastasını Bakan Koca ile kesti.