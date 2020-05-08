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Karantinadan sıkıldı... Tedavi gördüğü hastaneden kaçtı, başka bir hastanede yakalandı
Ordu'da koronavirüs tedavisi görürken kaçarak başka bir hastaneye muayeneye giden kişi, muayene sırasında yakalandı
Karantinadan sıkıldı... Tedavi gördüğü hastaneden kaçtı, başka bir hastanede yakalandı
08 Mayıs 2020 17:29 - İHA
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Ordu'da korona virüs tedavisi görürken kaçarak başka bir hastaneye muayeneye giden kişi, muayene sırasında yakalandı.

Ordu'nun Altınordu ilçesinde meydana gelen olayda, bir hastanede muayene olan bir kişi Covid-19 belirtileri üzerine karantinaya alındı. Karantinada iken hastaneden firar eden kişi, ertesi gün Ordu Üniversitesi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne gelerek muayene olmak istedi.

ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, muayene sırası gelen kişinin Covid-19 belirtileri göstermesi üzerine tetkik yapılmasını istedi. O sırada içeriye giren polis ekipleri hastayı alarak karantina alanına geri götürdü.

Olayı şaşkınlıkla izleyen ODÜ Tıp Fakültesi Aile Hekimliği Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Özgür Enginyurt, "Çok cahiliz, maalesef çok cahiliz, bugün Covid-19 poliklinik günümdü. Bir hasta geldi, şikayetleri nedeniyle Covid-19 hastalığından şüphelendim ve gerekli tetkikleri istedim. O sırada bir polis memuru arkadaşımız geldi, hastanın ilimizdeki diğer bir hastaneden aynı tanı ile yatarken kaçtığı tespit edilmiş. Bu cahiller yüzünden herkes tehdit altında. Emniyet teşkilatımıza, güvenlik görevlilerine ve sağlık personelimize sonsuz teşekkürler" dedi.

Anahtar Kelimeler:

korona virus karantinadan kacti

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