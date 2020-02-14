Karantinadan sonra ilk durak Anıtkabir

ANKARA- Koronavirüs karantinasından çıkan iki arkadaş burada dua ettikten sonra ayrıldı. Meltem Soylu, Anıtkabir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bizimle bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kendisi bu basın toplantısını gerçekleştirmemiş olsaydı bile kendisine teşekkür etmek için yanına gitmek istiyordum. Bugün 'Ankara'da ne yapabiliriz' diye düşündük. O yüzden de Anıtkabir'e gelmek istedik. İlk durağımız burası oldu. Türkiye'de ve Ankara'da özlediğim ilk yerlerden birisi burasıydı" dedi.