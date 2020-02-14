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Karantinadan sonra ilk durak Anıtkabir
Zekai Tahir Burak Hastanesi'nde 14 günlük gözlem süresinin ardından taburcu edilen 42 kişiden, İngilizce öğretmeni Burcu Öner (33) ve Kitle İletişim Bölümü doktora öğrencisi Meltem Soylu (31) başkantte ilk olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ebedi istirahatgâhı Anıtkabir'i ziyaret etti
Karantinadan sonra ilk durak Anıtkabir
14 Şubat 2020 - DHA
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ANKARA- Koronavirüs karantinasından çıkan iki arkadaş burada dua ettikten sonra ayrıldı. Meltem Soylu, Anıtkabir'de bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, "Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca, bugün bizimle bir basın toplantısı gerçekleştirdi.

Kendisi bu basın toplantısını gerçekleştirmemiş olsaydı bile kendisine teşekkür etmek için yanına gitmek istiyordum. Bugün 'Ankara'da ne yapabiliriz' diye düşündük. O yüzden de Anıtkabir'e gelmek istedik. İlk durağımız burası oldu. Türkiye'de ve Ankara'da özlediğim ilk yerlerden birisi burasıydı" dedi.

Anahtar Kelimeler:

koronavirus karantina

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