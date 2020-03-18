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Karantinadan yolcuyu kaçırmışlardı! Mustafa Sofi açıkladı: 'O benim kızım'
Yurtdışından gelen vatandaşlar için uygulanan karantina tedbirlerinde şaşırtan bir olay yaşandı. Paris’ten gelen bir kadın hiçbir tedbir alınmadan yolcuları karantina yurtlarına taşıyan otobüsten indirildi, özel araçla bölgeden uzaklaştırıldı. Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.
Karantinadan yolcuyu kaçırmışlardı! Mustafa Sofi açıkladı: 'O benim kızım'
18 Mart 2020 13:34 - Hürriyet
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Türk Hava Yolları ek seferleri ile Türkiye'ye dönmek isteyen Avrupa'daki vatandaşlarının ülkemize dönüşü tamamlandı. İstanbul Havalimanı'na inen uçaklarda bulunan yolcular özel otobüslerle karantina yurtlarına taşındı.

Türkiye'ye gelen yolcuları taşıyan otobüslerden birinde dün şoke eden görüntüler kaydedildi. Fransa'nın Paris kentinden TK1824 sayılı seferle İstanbul Havalimanı'na gelen yolcuları taşıyan otobüs polis tarafından durduruldu.

Diğer yolcularla karantinaya alınan Güzide Sofi, polis eşliğinde otobüsten indirilerek bölgeden götürüldü.

Söz konusu kadın yolcunun KKTC Sivil Havacılık Dairesi Müdürü Mustafa Sofi’nin kızı Güzide Sofi olduğu ortaya çıktı.

Mustafa Sofi, Kanal D canlı yayında şu açıklamalarda bulundu:
"Kendimizi bu olayların içerisinde bulduk konuşacak durumda da değilim kusura bakmayın. Ne söyleyebilirim ki. Kızım Türkiye'de karantinada. Şu an bizde bekliyoruz. Çocuğum Kıbrıs'a gelmek için uçağa bindi buraya geliyorken sosyal medyada bu olaylar paylaşıldı. Burada mağdur durumda olan biziz. Çünkü biz biletimizi aldık. Aynı şekilde buraya gelip karantinaya girecekti. Ancak sosyal medyada yayılan bu görüntülerden sonra karantinada. Türkiye Cumhuriyeti bizim ana vatanımız. Bizim müdahale etme yetkimiz olabilir mi?
Benim kızım Fransa'da master yapıyor. Benim kızım böyle insanlarla tartışacak bir yaradılışta değil. Benim kızım bu tepkilerden dolayı korktu. Sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin getirildiği uçaktan bahsediyoruz. Kızım için bir ayrıcalık yapılması mümkün mü?"

Anahtar Kelimeler:

karantina paris istanbul havalimani

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