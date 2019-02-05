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'Kararlıyım ve Yapacağım' kampanyası şehri turuncu maviye boyadı
4 Şubat Dünya Kanser Günü’nde, kansere karşı bireylerin ve sağlık topluluklarının bilinçlendirilmesi, tanı ve tedaviye erişimin arttırılması amacıyla "Kararlıyım ve Yapacağım" kampanyası başlatıldı
'Kararlıyım ve Yapacağım' kampanyası şehri turuncu maviye boyadı
05 Şubat 2019 - NTV
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Uluslararası Kanser Kontrol Örgütü (UICC) ile Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği ve Biletix’in kanser hastalığında farkındalık oluşturmak amacıyla başlattığı “Kararlıyım ve Yapacağım" kampanyasının detayları, Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği tarafından düzenlenen toplantıda paylaşıldı. 

Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Başkanı Kanser Kontrol Örgütü-UICC önceki Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, Lion'daki Dünya Kanser Kontrol Örgütü Ajansı'nın, 2018 itibarıyla dünyada 18 milyon kişide kanser görüldüğünü, yaklaşık 10 milyonunun bu nedenle öldüğünü açıkladığını söyledi. 

Dünya Sağlık Örgütü'nün ilgili kanser ajansının rakamlarına göre 2040 yılında 30 milyon kişide kanser görülebileceğinin tahmin edildiğini anlatan Kutluk, "Dünyadaki tüm kanser ölümlerinin yüzde 22'si tütün ile ilişkili. 18 milyon kanserin 4 milyona yakını tütünü sıfırlasa bu rakam 14 milyona düşecek. Tüm akciğer kanseri ölümlerinin yüzde 70'i tütün ile ilişkili" dedi. 

Alkolün ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu, bağırsak ve meme kanseri ile ilişkisini vurgulayan Kutluk, fiziksel hareket yapmanın bağırsak, meme, rahim, yumurtalık, pankreas, yemek borusu, böbrek, karaciğer, ilerlemiş prostat ve safra kesesi kanseri riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Türkiye'nin kanser konusunda çok yol aldığını, kansere karşı çaresiz olunmadığını ancak henüz kat edilmesi gereken mesafenin bulunduğunu ifade etti.

"GELİRLERİ KANSER ARAŞTIRMALARINDA KULLANILACAK"

Dünya Kanser Günü’nde Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu ile işbirliği yapan Biletix’in Genel Müdürü Kemal Erdine ise  “Ticketmaster, 20 ülkenin katılımıyla kanser hastalığının farkındalığını artırmak ve araştırmalara destek olmak için tüm yıl boyunca sürecek olan sosyal sorumluluk projeleri hayata geçirecek. İlk kampanyamız biletleri hediye etmek istediğinizde kullanabileceğiniz hediye paketlerini tasarlayıp sunmak oldu. Bunların gelirlerinin tamamı hiçbir şekilde kesintiye uğramadan Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumuna devredilecek ve bu sayede kanser araştırmalarında kullanılabilecek. Elbette bundan sonra pek çok kampanyamız daha olacak. Bunları 2019 yılı sonuna kadar sürdürerek sanatseverlerin desteği ile kanser araştırmalarına yeterince kaynak oluşturmayı umut ediyoruz” dedi.

DÜNYA’DA EN ÇOK GÖRÜLEN KANSER TÜRLERİ

Erken tanının önemine de dikkat çeken Kutluk, “Birkaç kanser türünde meme kanseri, kalınbağırsak ve serviks türlerinde erken tanı çok önemlidir. Erken tanı ile bu türlerin tedavisi yapılabiliyor. Geriye kalan tedavi yöntemlerini de uyguladığımızda kansere karşı başarı kazanmak mümkün oluyor. Dünya’da en çok görülen kanser türü akciğer kanseri, meme kanseri, prostat kanseri ve kalınbağırsak kanseridir. Bunları önlemek için tütünü yok etmeliyiz. Dünyada ki tüm kanser ölümlerinin yüzde 22'si tütün ilişkilidir. Yılda 10 milyon kişi kanserden ölüyor, bunu azaltmanın yöntemleri var. Tütünü kaldırdığımızda 10 milyon ölüm birdenbire 8 milyona düşüyor" dedi.

15 KANSER TÜRÜ TÜTÜNLE İLİŞKİLİ

Beslenme ve fiziksel aktivitenin kanserle mücadelede önemli olduğuna değinen Kutluk, "Beslenmede bu yörenin sağlıklı beslenme tarzını seçin, sağlıklı beslenme kilo fazlalığı ve şişmanlığı önlediği için 10 kadar kanser türünün görülme sıklığını azaltabiliriz. 15 kanser türü tütünle ilişkili, 10 kanser türü beslenme ile yakın ilişkili. Tütün, beslenme, fiziksel aktivite dediğimiz zaman ciddi oranda kanserden korunabiliriz. Bunlara çevre kirliliğini, alkolü, güneş ışığını, zararlı kimyasalları eklersek kansere karşı zafer kazanmamız mümkün olacaktır” diye konuştu.

İSTANBUL TURUNCU VE MAVİYE BOYANDI

Dünya Kanser Örgütü bütün dünyada ‘Kararlıyım ve Yapacağım’ sloganıyla çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda kanser hastalığına dikkat çekmek için 4 Şubat akşamı İstanbul’un sembollerinden Galata Kulesi, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Yavuz Sultan Selim Köprüsü kampanya renkleri olan turuncu ve mavi renklerle ışıklandırıldı.

Anahtar Kelimeler:

kanser arastirma kararliyim ve yapacagim tezer kutluk

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