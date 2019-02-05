SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sensör geliştirildi: 'Ölümlerin önüne geçilebilir'
Mersin'de yaşayan kimya öğretmeni Berrin Tosmur Şahin'in, karbonmonoksitin sebep olduğu zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla simülasyonunu hazırladığı sensörler, olası tehlike anında önceden belirlenen cep telefonlarına mesaj göndererek, "zehirli gaza" maruz kalanların yardımına koşulmasına imkan tanıyacak
Karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı sensör geliştirildi: 'Ölümlerin önüne geçilebilir'
05 Şubat 2019 - AA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Mersin'de, kimya öğretmen Berrin Tosmur Şahin'in, ''Uykuda ölüme son'' adlı proje kapsamında, karbonmonoksitin neden olduğu zehirlenme ve ölümlerin önüne geçmek amacıyla simülasyonunu hazırladığı sensörler, zehirli gaza maruz kalanların yardımına koşulmasını sağlamak amacıyla önceden belirlenen cep telefonu numaralarına mesaj gönderecek.

Kadri Şaman Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Anadolu Teknik Lisesi'nde görevli 41 yaşındaki Şahin, robotik kodlama alanına duyduğu ilgi nedeniyle bir proje hazırladı.

Şahin'in, yaklaşık 300 lira harcayarak, maket bir ev üzerinde simüle ettiği projesine, öğrencileri Gülcan Erkal, Sertay Sakan, Enes İlçiktoğ ve Yusuf Emun katkı sundu. Projede önemli bir yere sahip olan sensörler, Amerika Birleşik Devletleri Çevre Koruma Ajansı (EPA) ve Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) belirlediği değerler doğrultusunda, kapalı bir ortamın karbonmonoksit seviyesini ölçmeye yarıyor.

Sensörler, seviyenin yükselmesiyle oda içerisindeki kişileri "buzzer" cihazı yardımıyla yüksek sesle uyarırken, eş zamanlı olarak duvara montajlanan küçük bir LCD ekrana görsel uyarı verdiriyor.

Aynı zamanda odanın herhangi bir yerine yerleştirilen hava tahliye fanının çalıştırılmasını sağlayan ve "pushetta" uygulamasıyla önceden belirlenen cep telefonu numaralarına bildirim mesajı gönderilmesini sağlayan sensörler, böylelikle "sessiz katil" olarak bilinen karbonmonoksite maruz kalanlara hızlıca ilk yardım ve sağlık ekiplerinin müdahale etmesine imkan tanıyor.

"ZEHİRLENME VE ÖLÜMLERİN ÖNÜNE GEÇİLEBİLİR"

Şahin, geçen yıl Türkiye genelinde karbonmonoksitten zehirlenen 526 kişiden 116'sının hayatını kaybettiğini anımsattı. Karbonmonoksitin solunum yoluyla girdiği vücutta kana karışıp, oksijen alımını engellediğini ve böylelikle zehirlenme ve ölümlere neden olduğunu belirten Şahin, ''Alınacak tedbirlerle karbonmonoksite bağlı zehirlenme ve ölümlerin önüne geçilebilir. Bizim projemiz bu soruna yönelik alınabilecek en önemli tedbirlerden birisidir'' dedi.

Projenin kapalı her ortamda uygulanabileceğini vurgulayan Şahin, ''Projemizin kapalı olan her ortamda kullanılabileceğini yapmış olduğumuz bir maket ev üzerinde deneyerek başarılı olduk. Önümüzdeki süreçte projemizin tanıtımı için gerekli yerlere başvuru yapacağız. Ayrıca uygulanabilir olması ve gerekli desteğin sağlanması için de Sağlık Bakanlığı yetkilileriyle görüşmeyi planlıyoruz'' diye konuştu.

Anahtar Kelimeler:

karbonmonoksit berrin tosmur sahin

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
People
6
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
05.02.2019 12:53:47
Bu sensörlerin özellikleri hakkında bir bilgi görmedim. Yapısında optik mi yoksa kimyasal mı tepkime ölçümü var belli değil. Kimyasal tepkimeli olanlarda bildiğim kadarıyla radyoaktif element kullanılıyor, gaz sensörleri de bu mantıkla çalışıyor. Gazdan dumandan zehirlenmeyelim derken minik minik radyasyon banyoları mı yapıyoruz diye insan korkuyor.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
Sağlık Bakan Yardımcısı Emine Alp Meşe Dünya Sağlık Örgütü Adıyaman Üniversitesi sağlıkta şiddet Serdar Oltdiyabet şeker hastalığı safra kesesi Sağlık Bakanlığı ecza deposuSağlık Müdürü Sedat Caner Abdullah Gül yan dal uzmanı İstanbul Tabip Odasıbeyaz kod Türk Tabipler Birliği Sağlık Bakanlığı İzmir İl Sağlık Bediha Salnur acil hizmetler Kanser Araştırma Kararlıyım ve yapacağım tezer kutluk Gazze El-Mizan ilaçBakırçay Üniversitesi Tıp Fakültesi Ebru Turhan Gazi Yaşargil Hastanesi kanser ilacı Onkoloji Gaziantep Üniversitesikarbonmonoksit Berrin Tosmur Şahinkanser dünya kanser günü Dünya Sağlık ÖrgütüDünya Sağlık Örgütü WHOSağlık Bakanlığı Sağlık Personeli
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.