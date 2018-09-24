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Kardiyo-onkoloji ünitesi yenilendi...Tanı ve tedavide dünya ile eşdeğer
Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyo-Onkoloji Bölümü sorumlusu Doç. Dr. Cafer Zorkun, "Üniversitemizde 2016 yılında Türkiye'nin ilk Kardiyo-Onkoloji bölümü açıldı. Bölümümüzü modernize ederek daha efektik daha konforlu hale getirdik. Dünyada ne yapılıyorsa onu yapar durumdayız. Bu anlamda hastanemiz ve bölümümüz tüm olanaklara sahip. Amerika'da, Japonya'da ne yapılıyorsa tanı ve tedavi olarak burada yapabilmekteyiz." dedi.
Kardiyo-onkoloji ünitesi yenilendi...Tanı ve tedavide dünya ile eşdeğer
24 Eylül 2018 - AA
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Trakya Üniversitesinde kanser hastalarının kalp rahatsızlıklarına müdahale etmek amacıyla 2016 yılında açılan Kardiyo - Onkoloji Bölümü, Edirneli hayırsever iş adamı Süha Şenbaş'ın katkılarıyla yenilendi. 2 yıldır kalp rahatsızlığı yaşayan kanser hastalarına hizmet veren Türkiye'nin ilk Kardiyo-Onkoloji bölümünün yenilenmesi nedeniyle tören düzenlendi.

Kardiyo-Onkoloji bölümü sorumlusu Doç. Dr. Zorkun, burada yaptığı konuşmada, bölümde dünya standartlarında hizmet verdiklerini söyledi.

Bölümde gerekli tanı ve tedavi uygulamalarının sorunsuz şekilde yapıldığını ifade eden Zorkun, şunları kaydetti:

"Kanserli ya da kanser tedavisi olan tüm hastalara bölümümüzde hizmet veriyoruz. Üniversitemizin kardiyoloji ve onkoloji bölümleri çok güçlü ve başarılı. Onların tedavi ettiği tüm hastalar bizim hasta profilimizi oluşturuyor. Bu konuda dünyada 2010 yılından beri bir farkındalık var.

Üniversitemizde de 2016 yılında Türkiye'nin ilk Kardiyo-Onkoloji bölümü açıldı. Bölümümüzü modernize ederek daha efektik daha konforlu hale getirdik. Tabi bu modernizasyonu bağışçımızın desteğiyle yaptık. Yılda ortalama 2 bin 200 hastaya hizmet veriyoruz. Ancak hizmet verdiğimiz hasta sayısı gün geçtikçe artmakta. Dünyada ne yapılıyorsa onu yapar durumdayız. Bu anlamda hastanemiz ve bölümümüz tüm olanaklara sahip. Amerika'da, Japonya'da ne yapılıyorsa tanı ve tedavi olarak burada yapabilmekteyiz."

"Daha konforlu hale getirildi"

TÜ Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Abdullah Taş, üniversite hastanesinin bölgenin en önemli sağlık kuruluşlarından olduğunu ve Kardiyo-Onkoloji bölümünün Türkiye'de sadece Edirne'de bulunduğunu dile getirdi.

Bölümün yenilenmesiyle hastalara verilen hizmetin daha konforlu hale geleceğini belirten Taş, "2 yıl önce hizmete giren servisimizde hizmet verdiğimiz hasta sayımızı her geçen gün artırıyoruz. Bu konuda bölümün yenilenmesinde katkı sunan tüm hayırseverlerimize teşekkür ediyoruz. Modernizasyon sonrası bölümümüz daha konforlu daha çalışılabilir bir hale getirildi. Bundan dolayı halkımıza daha iyi hizmet verebileceğiz. Üniversitemizde bulunan Kardiyo - Onkoloji bölümü Türkiye'de sadece burada var. Hastalarımıza en iyi hizmeti vermek için çaba sarf ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Hayırsever iş adamı Süha Şenbaş ise mutlu olduğunu belirterek, "Hocalarımız bizim böyle bir katkı yapmamıza ortam sağladı. Hepsine çok teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun." dedi.

Açılışa, TÜ İlahiyat Fakültesi Dekanı ve Genel Sekreteri Prof. Dr. Cevdet Kılıç, Edirne Sağlık Müdürü Ali Cengiz Kalkan, Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu ve öğrenciler katıldı.

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kardiyo - onkoloji trakya universitesi doc dr cafer zorkun

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