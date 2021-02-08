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Kardiyologlar uyardı: iPhone 12 kalp pilini durdurabilir
iPhone 12 için kardiyologlar tarafından ciddi bir uyarı yapılarak hasta olan kişiler için ölümcül sonuçları olduğu belirtildi. Apple sitesinde kalp destek cihazları kullanan kişiler için bir uyarı yazısı yayınladı
Kardiyologlar uyardı: iPhone 12 kalp pilini durdurabilir
08 Şubat 2021 11:56 - Haber 7
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Apple, geçtiğimiz aylarda iPhone 12 ailesini resmi olarak satışa sunmuştu. Bu modellerde yer alan MagSafe adı verilen özellik sayesinde telefonu kablosuz olarak şarj etmek daha da kolaylaşmıştı. Telefonun arkasında yer alan mıknatıslı bobinler sayesinde MagSafe destekli aksesuarların yapışmasını sağlayan iPhone 12 için bugün korkutan haber geldi.

KALP PİLİNİN DURMASINA NEDEN OLABİLİR

Henry Ford Kalp ve Damar Enstitüsü tarafından yapılan araştırmaya göre; iPhone 12'de MagSafe için yer alan bu mıknatıslar, kalp pili olan kişileri olumsuz etkiliyor. Hatta bazı durumlarda bu mıknatıslardan dolayı kalp pilinin durabileceği de belirtiliyor.

HeartRthytm adlı akademik tıp dergisinde yayımlanan çalışmada imzası bulunan isimler arasında yer alan Gurjit Singh, iPhone 12'lerde yaşanan bu durumun önemli bir kamu sağlığı sorununa neden olabileceğini belirtirken, telefonun özellikle gömlek cebinde taşınmasının ciddi bir risk oluşturduğuna değindi.

Apple bu bulgular üzerine kendi internet sitesinde bir uyarı paylaştı. Bu uyarıda da kalp cihazı kullanan kişilerden, iPhone 12 modellerini ve MagSafe cihazları kalp cihazlarından en az 15,5 santimetre uzakta tutmaları istendi.

Anahtar Kelimeler:

apple iphone 12 magsafe kalp pili

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