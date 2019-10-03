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Kardiyoloji Profesörü Özlem Esen: “Evcil hayvan besleyin kalbinizi koruyun'
4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla minik dostlarımıza ne kadar iyi davrandığımız yine gündeme geldi. Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association)’nin de belirttiği gibi evcil hayvan sahibi olarak kalp damar rahatsızlıklarından korunabileceğini belirtiyor. Özellikle kedi ya da köpek beslemek, kalp rahatsızlığının iki önemli nedeni olan hareketsizliğin ve stresin önüne geçiyor. Böylece kalbin ömrü uzuyor.
Kardiyoloji Profesörü Özlem Esen: “Evcil hayvan besleyin kalbinizi koruyun'
03 Ekim 2019 -
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Dünya Hayvanları Koruma Federasyonu tarafından 1931 yılında kabul edilen 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizdeki bir dizi etkinliklerle gündeme taşınıyor. Evcil dostlarımızın hayatımızdaki yeri, yaşam hakları irdelenirken, yapılan birçok araştırma da hayvan beslemenin ruh sağlığımıza iyi geldiğini söylüyor. Son yapılan araştırmalar ise hayvan beslemenin sadece ruh sağlığımıza iyi değil, kalp ve damar rahatsızlıklarına da iyi geldiğini belirtiyor. Konuyla ilgili açıklama yapan Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, “En saygın kardiyoloji bilim derneklerinden biri olan Amerikan Kalp Cemiyeti (American Heart Association), yayınladığı bilimsel bir beyanname ile evcil hayvan sahibi olma ile kalp sağlığı arasındaki olumlu ilişkiyi ilan etti. Özellikle kedi ya da köpek sahibi olanların fiziksel aktivitelerinin arttığı, kan lipid değerlerinin normalleştiği, strese karşı daha dayanıklı oldukları, aşırı kilolu bireylerde zayıflama süreçlerinin pozitif etkilendiği, kalp krizi geçirenlerde ölümlerin azaldığı belirtildi. İlaç ve teknoloji desteği dışında, evcil hayvan sahibi olmak gibi doğal yöntemlerin kal, damar hastalıklarından korunma ve tedavi etmede etkili olması, yeni tedavi yöntemlerine ışık tutacaktır.” açıklamalarında bulunuyor.
 
Kalbinizin ömrü uzasın 
Yapılan araştırmalar sonucunda; özellikle köpek sahibi olanların köpekleriyle beraber yürümekten duygusal olarak haz aldıkları ve bu aktivitenin bir süre sonra vazgeçilmez bir alışkanlık haline geldiğini belirten Esen, “Zayıflama programına alınan hastalardan köpek sahibi olanların daha kolay zayıfladıkları ve programda kendilerinden istenilen egzersiz süresine ve sıklığına daha iyi adapte oldukları görüldü. Bunun önemli nedenlerinden birinin köpekle yürüyüş yapmanın kişinin kendisini daha güvende hissettirdiği özellikle yalnız yürümekten çekinen yaşlı ve kadın bireylerin köpekleri sayesinde bu korkularını yendikleri anlaşıldı” diyor. Köpeğin yürüyüş temposuna uygun yürümenin, orta egzersiz derecesine karşılık geldiği ve bunun da kalp sağlığı açısından yeterli olduğunun vurgulandığını dile getiren Esen, evcil hayvan besleyenlerin kalp ömürlerinin uzadığını da sözlerine ekliyor.
 
Amerikan Kalp Cemiyeti öneriyor 

Evcil hayvan beslemenin yaşam süreleri üzerinde de olumlu etkileri olduğunu dile getiren Prof. Dr. Özlem Esen, önemli bir bilimsel çalışmanın alt grup analizinde, köpek sahibi olmanın kalp damar hastalıkları ölümlerini anlamlı ve diğer faktörlerden bağımsız bir şekilde azalttığını söylüyor. Başka önemli bir çalışma da kalp krizi geçiren ve köpek sahibi olan hastaların kalp krizi geçiren ve köpek sahibi olmayan hastalara göre daha fazla hayatta kalıyor.

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Özlem Esen, “Tüm bu bilimsel veriyi dikkate alan Amerikan Kalp Cemiyeti, evcil hayvan özellikle köpek sahibi olmayı kalp damar hastalık riskini azaltan faktörlerden biri olabileceğini açıkladı. Ancak aynı cemiyet kalp damar hastalık riskini azaltmak için evcil hayvan bakılmasını bir gereklilik olarak ilan etmedi. Bu sebeple, hayvanları gerçekten seviyor ve sorumluluk almayı kabul ediyorsanız, o zaman sahiplenin ki en sadık dostunuz ile keyif ve sağlık içinde bir hayatı paylaşın” açıklamalarında bulunuyor.

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