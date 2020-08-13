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Kardiyoloji profesörü Turan Erdoğan Covid-19'u yendi, beyin kanamasıyla hayatını kaybetti
İstanbul'da geçirdiği beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Trabzonlu Prof. Dr. Turan Erdoğan, yaşamını yitirdi.
Kardiyoloji profesörü Turan Erdoğan Covid-19'u yendi, beyin kanamasıyla hayatını kaybetti
13 Ağustos 2020 11:16 - Cumhuriyet
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İstanbul’da geçirdiği beyin kanaması nedeniyle hastanede yaşam mücadelesi veren Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Erdoğan’ın beyin ölümü gerçekleştiği öğrenildi.

 Prof. Dr. Turan Erdoğan için Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi mesaj yayınladı.

Yayınlanan mesajda “Geçirmiş olduğu beyin kanaması sonucu yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Tıp Fakültemiz Kardioloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Turan Erdoğan'ın beyin ölümü gerçekleşmiştir. Üniversitemiz camiası olarak Öğretim Üyemize Allah'tan rahmet, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz.” ifadelerine yer verildi.

45 yaşında ve 3 çocuk babası olduğu öğrenilen Prof. Dr. Turan Erdoğan’ın Rize’de hastasına müdahale ettiği sırada koronavirüse yakalandığı ve 2 hafta tedavi görerek sağlığına kavuştuğu öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

prof dr turan erdogan beyin olumu beyin kanamasi

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3
1) dr (dr)
13.08.2020 16:40:31
Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun.
People
49
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
13.08.2020 12:31:14
Beyin kanaması Covid-19 un ilave bir semptomu olarak kabul edilirken, şimdi bu rahmetli kardeşimiz Covid-19 u yenmiş gibi gösterilip meslek hastalığından değil de standart bir serebral ataktan dolayı mı vefât etmiş gösterilecek.
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