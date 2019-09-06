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Kardiyoloji uzmanı ameliyatı rock müzik dinleyerek yaptı: Başka hastalarım 'biz de isteriz' dediler
Adana’da Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, bacak damar tıkanıklığı ameliyatını hastasıyla birlikte rock müziği dinleyerek yaptı. Çağlıyan, “Bunu duyan başka hastalarım da 'biz de isteriz' dediler. Biz hastanın çektiği ağrıyı hafifletmek için böyle bir yola başvurduk” dedi.
Kardiyoloji uzmanı ameliyatı rock müzik dinleyerek yaptı: Başka hastalarım 'biz de isteriz' dediler
06 Eylül 2019 - İHA
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ADANA - Emekli coğrafya öğretmeni 68 yaşındaki Muhammed Emin Yılmaz, vitrin hastalığına bağlı bacak rahatsızlığı sebebiyle 5 Ağustos tarihinde Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi Kardiyoloji Anabilim dalından Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan’a başvurdu. Çağlıyan ise Yılmaz’ı ameliyat etmek için 26 Ağustos Pazartesi tarihine gün verdi. Bu sırada ise Yılmaz ve Çağlıyan sohbet ederken birbirlerinin rock müzik sevdiklerini öğrendi.

Gitar çalmayı ve rock müzik dinlemeyi seven Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan’a ise hastası Muhammed Emin Yılmaz, rock müzik CD'si hediye etti. Çağlıyan da hastasına jest yaparak ameliyathanede yanında getirdiği bilgisayar ile rock müzik çaldı. Lokal anesteziyle ameliyat olan Yılmaz ise ameliyatta sevdiği müzikleri dinledi ve ameliyattan 1 gün sonra taburcu oldu.

Ameliyat esnasında fon müziği

Doç. Dr. Çağlar Emre Çağlıyan, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastamız bayramdan önce bacak damarlarında tıkanıklık olması nedeniyle kliniğimize başvurmuştu. Yapılan anjiyolarda kalp damarlarında da tıkanıklık olduğu tespit edilmişti. Önce kalbine daha sonra da bacak damarlarına müdahale gerektiren ciddi bir tıkanıklık tespit edilmişti. Bu arada, ben hastamızın ilginç bir özelliğini öğrendim. Kendim de normalde rock müziği dinleyicisiyim. Sağ olsun bana rock müziği CD’si getirdi. Öyle olunca bu işlem de riskli ve uzun sürecekti. Biz de fon müziği yapalım dedik ve ameliyathanede rock müzik, klasik müzik ve çeşitli müziklerin olduğu albümü işlem sırasında dinledik” diye konuştu.

Hastanın çektiği ağrı hafifliyor

Rock müzik dinleyerek ameliyat yaptıktan sonra başka hastaların da bu yönde talebi olduğunu anlatan Çağlıyan, “8-9 saniyelik bir kısmını sosyal medyada paylaştım. İşlemimizde Allah’a şükür iyi geçti. 1 gün sonra taburcu ettik ve bugün kontrole geldik. İşlemlerimizi lokal anesteziyle yapıyoruz ve hastayla mümkün ettiğince sohbet ediyoruz. İşler her zaman bu kadar iyi gitmiyor tabi. Hasta ağrı da duyabiliyor ancak biz hastanın çektiği ağrıyı hafifletmek için böyle bir yola başvurduk. Sosyal medya paylaşımları sonrası işlem planladığım hastalarım 'biz de isteriz' yazdılar. Onlara rock müzik uyar mı bilmiyorum ama başka müzik türleriyle işlemi yaparız” ifadelerini kullandı.

"Ameliyatta çok rahatladım"

Muhammed Emin Yılmaz ise ameliyatta müzik dinlerken çok rahat hissettiğini anlatarak, “Hastalığım, yürümeyi zorlaştırıyordu. Beni ikinci dünyaya kavuşturdu doktorum. Rahatım. Ameliyat süresince ortak noktalarımız çıktı hocamızla. 1968’lerde rock müzik dinlemeye başladım. Bu zamana kadar geldi. Çok rahatladım ameliyatta müzik dinlerken” dedi.

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