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Kardiyoloji uzmanı koronavirüsten hayatını kaybetti
Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde özel bir hastanede görev yapan ve korona virüse yakalanması sonrası tedavi altına alınan Uzm. Dr. Aydın Ünsal 20 gündür süren yaşam savaşını kaybetti.
Kardiyoloji uzmanı koronavirüsten hayatını kaybetti
02 Kasım 2020 11:26 -
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KOCAELİ-Edinilen bilgiye göre Gölcük ilçesinde bulunan özel bir hastanede kardiyoloji ve iç hastalıkları uzmanı olarak görev yapan 63 yaşındaki Dr. Aydın Ünsal, yakalandığı korona virüs sonrasında hayatını kaybetti.

Covid-19 testinin pozitif çıkması sonrasında tedavi altına alınan Ünsal, 20 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Tedavi gördüğü özel hastanede hayatını kaybeden Ünsal'ın yarın görev yaptığı hastanede pandemi tedbirleri kapsamında düzenlenecek törenin ardından, Gölcük Değirmendere'de defnedileceği öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

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5
1) yasemin (doktor)
02.11.2020 11:54:08
Allah rahmet eylesin. Tüm Kocaelinin sevdiği iyi bir hekim iyi bir insandı. Hastaneye en erken gelip en geç çıkan meslektaşımızdı. Haftasonunda bayram tatillerinde bile hastalarını hiç yalnız bırakmazdı. İnsan üstü bir güçle çalışırdı.... Seni çok özleyeceğiz Aydın Hocam.....
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