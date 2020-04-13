Kargocuların 'koronavirüs' isyanı

Korona virüsü salgını nedeniyle milyonlarca insan evlerine kapanıp ihtiyaçlarını kargo siparişleriyle gidermeye çalışırken, bu ihtiyaçları gece gündüz karşılamaya çalışan kargo işçilerinden “makyaj malzemesi” isyanı geldi.

Sözcü'nün haberine göre virüs nedeniyle alınan hemen her önlemin iş yüklerini daha da artırdığını, bu yüzden yemek yemeye ve uyumaya dahi vakit bulamadıklarını belirten kargo çalışanları, bu dönemde başta makyaj malzemeleri olmak üzere acil ihtiyaçlar dışındaki tüm kargoların yasaklanmasını istedi.

Kargo çalışanlarına gerçek koruyucu maske ve eldiven kullanma zorunluluğu da getirilmesini isteyen kargocular, aksi halde virüsün yayılmasına istemeyerek de olsa katkı sağlamış olacakları uyarısında bulundular.

Kargo çalışanları, sosyal medyadan açtıkları hesaplarla seslerini kamuoyuna duyurmaya çalışıyorlar. “Evde kal” çağrılarına uyma imkanları olmadığı gibi, toplum geneline yönelik alınan her yeni önlemde iş yüklerinin daha da arttığını belirten kargo çalışanları şu taleplerde bulundular:

“Makyaj malzemesi, güneş gözlüğü, takı gibi acil olmayan birçok ürün sanki normal bir dönemdeymişiz gibi internetten sipariş ediliyor. Önlem açıklayanlar bizi de düşünsün, acil ihtiyaçlar dışındaki bütün kargo gönderimleri yasaklansın. Ayrıca bize koruyucu özelliği yüksek olan Ffp 3 maske ve bol miktarda eldiven verilsin.”

Artan iş yüküyle birlikte yöneticilerinin iş yetiştirme baskılarının arttığını, daha fazla çalışmalarına rağmen emeklerinin karşılığının da verilmediğini belirten kargo çalışanları, sosyal medya üzerinden sorunlarını dile getiren birçok personelin işine son verildiğini bildirdiler.

Bir kargo çalışanı, kargo şirketlerinin virüse yönelik aldıkları tedbirlerle, taşıdıkları virüs yayma riskini sosyal medya hesabından şöyle anlattı:

*Yıllardır kargoda çalışıyorum. Salgınla mücadelede kendi şubem adına sınıfta kaldığımızı düşünüyorum. Şirketimizin böyle binlerce şubesi var.

*Virüsün en kolay yayılabileceği sektörlerin başında kargo ve taşımacılık geliyor. Kargo şirketimizin aldığı önlemler yetersiz. Salgınla birlikte iş yükümüz daha da arttı. Tuttuğumuz her paket nedeniyle stres yaşıyoruz.