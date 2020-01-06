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Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma
Aydın İl Sağlık Müdürlüğü, Nazilli ilçesinde 13 yaşındaki çocuğun karın ağrısı şikayetiyle gittiği hastanede hayatını kaybetmesine ilişkin soruşturma başlattı
Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran çocuğun ölümüne ilişkin soruşturma
06 Ocak 2020 - AA
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AYDIN- İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Dilvin Ak'ın karın ağrısı şikayetiyle gittiği özel hastanede yaşamını yitirmesinden üzüntü duyulduğu bildirildi.

Pediatristin uyarısına rağmen genel cerrahın iğne yaptırdığını iddia eden aile şikayetçi oldu

Olayın gündeme gelmesinden itibaren konunun başından beri takip edildiği belirtilen açıklamada, "Konuyla ilgili idari soruşturma başlatılmıştır. Başından sonuna tüm tıbbi süreçler hassasiyetle incelenecek olup adli makamlarla da iş birliği içinde gerekli tüm çalışmalar yürütülmektedir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, otopsi raporunun henüz tamamlanmadığı kaydedildi.

Nazilli ilçesinde 1 Ocak'ta karın ağrısı şikayetiyle ilçedeki özel hastaneye götürülen 13 yaşındaki Dilvin Ak, müdahaleye rağmen kurtarılamamış, çocuğun ailesi özel hastaneyle ilgili şikayetçi olmuştu.

Anahtar Kelimeler:

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