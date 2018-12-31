'Karın içi kanserlerinde en etkili tedavi sıcak kemoterapi'

Doç. Dr. Mustafa Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda teknoloji ve tıptaki gelişmelerin kanserle savaşta yeni umutlar doğurduğunu, tedavide, daha etkili kemoterapi ilaçlarının ve teknolojik ürünlerin kullanılmasının hastalığa karşı bakış açısını da değiştirdiğini söyledi.

Önceleri kanserin, hiçbir tedavinin ciddi fayda sağlayamadığı ve hastanın ölmeyi beklediği hastalık olarak bilindiğini dile getiren Duman, tıptaki son gelişmelerle birlikte bazı kanser tiplerinde, ileri evre olunsa dahi farklı tedavi seçenekleriyle daha uzun yaşam sürelerinin sağlanabildiğini aktardı.

Duman, bu yeni tedavi yöntemlerinden birisinin de ilk kez Amerika'da uygulanmaya başlanan ve özellikle son 20 yılda yaygınlaşan "sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi" yöntemi olduğuna dikkati çekerek, "Ülkemizde de deneyimli hekimlerimiz tarafından uygulanmaya başlanan bu yöntem, sıcak kemoterapi (HİPEK), deneyimli ekip çalışması gerektirmektedir. Ameliyat hazırlığı, ameliyat süreci ve ameliyat sonrası bakımı özellik arz eden bu yöntem, ülkemizde de belirli merkezlerde yapılabilmektedir. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği, sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapinin başarı ile yapılabildiği merkezlerden biridir." diye konuştu.

- "Hastanın onkolojik açıdan uygun olması lazım"

Mustafa Duman, bu yöntemin hastanelerinde deneyimli uzmanlar tarafından ücretsiz yapılabildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Sitoredüktif cerrahi, karın zarına ve karın içine sıçramış gözle görülür kanserli dokuların ve organların tamamıyla çıkartılmasıdır. Sıcak kemoterapi ise gözle görülür kanserli dokular çıkartıldıktan sonra, gözle görülemeyen kanserin yok edilmesi için, ısıtılmış sıvıdaki kemoterapi ilacının özel cihazla karın içine verilmesi ve yıkanmasıdır. Sıcak kemoterapi, karın zarı (periton) mezotelyoması, appandiks, kalın bağırsak, rektum, yumurtalık kanserleri ve mide kanserlerinden sadece karın içine sıçramış olanlara uygulanabilmektedir. Karın içi sıcak kemoterapi tedavisi ve cerrahisinde, hastalıklı organın çıkartılması haricinde tümör hücrelerinin sıçramış olduğu düşünülen karın zarı, karaciğer kapsülü, dalak, safra kesesi, mide, ince ve kalın bağırsaklar, yumurtalıklar ve rahim ile karın içindeki diğer ek organların da çıkartılması gerekebilir. Ayrıca ince bağırsak veya kalın bağırsağın, geçici veya kalıcı olarak karın cildine ağızlaştırılması gerekebilir. Çünkü bu ameliyattaki amaç, karındaki görülen tüm tümör dokusunun çıkartılmasıdır."

Gözle görülebilir tümör dokularının tamamı çıkartıldıktan sonra karın içi sıcak kemoterapi işlemi aşamasına geçildiğini anlatan Duman, "Bilimsel olarak da ispatlanmış gerçek şudur ki, karın içine sıçramış kanser hastalarından uygun olanların tüm dünyada alabileceği en etkili tedavi yöntemlerinden birisi sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi uygulamasıdır. Bizlere de düşen görev, bu tedavi yöntemini uygun olan hastalara başarıyla uygulayabilmektir." dedi.

Kanserin sadece karın içerisine sınırlı olduğu, karın dışına sıçramanın olmadığı her hastanın, onkoloji konseyinde sitoredüktif cerrahi için değerlendirildiğini belirten Duman, "Sıcak kemoterapi uygulanabilmesi için hastanın onkolojik açıdan uygun olmasının yanı sıra 10-12 saat sürebilecek ağır bir ameliyatı kaldırabilecek sağlam akciğer, kalp, böbrek ve karaciğere de sahip olması gereklidir." bilgisini verdi.

"Karın içi, ısıtılmış yaklaşık 4 litre sıvıyla yıkanıyor"

Duman, kemoterapide ilaçların çoğunlukla damar yoluyla serum içinde veya ağızdan hap şeklinde verilmesine karşın, sıcak kemoterapide ilaçların ameliyat esnasında cerrahi prosedürler tamamlandıktan sonra karın boşluğuna verildiğini ifade ederek, "Ancak kalın bağırsak ve rektum tümörü olan hastalarda, bu işlem sırasında onkoloji doktorunun önerdiği kemoterapi ilaçlarının bazıları damardan da verilebilir." dedi.

Doç. Dr. Duman, sıcak kemoterapi işleminde, onkoloji doktorunun önerdiği kemoterapi ilacının hastanın kilosuna göre değişmekle birlikte, 42-43 dereceye kadar ısıtılmış yaklaşık 4 litre sıvı içerisine konulduğunu, kalp-akciğer pompa sisteminden modifiye edilmiş bir sistem yardımıyla karın içerisinin 30-90 dakika süre ile yıkandığını anlattı.

İlaç ısısının işlem süresince aynı düzeyde tutulmasının önemli olduğuna değinen Duman, ısının kendisinin tümörü öldürebilme etkisine sahip olduğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Ayrıca ısı, kemoterapik ilacın dokuya daha fazla nüfuz etmesini sağlayarak etkinliğini artırır. Bu yöntemle ilacın tüm karın içine eşit şekilde etki edebilmesi de sağlanmış olur. Gözle görülebilir tümöral dokuların tamamı, cerrahiyle çıkartıldıktan sonra uygulanan sıcak kemoterapi ile gözle görülemeyen tümör hücrelerinin yok edilmesi beklenmektedir. Özellikle karın zarına sıçramış kanser hastaları hiçbir tedavi almadıklarında ortalama 6-8 ay, sadece kemoterapi aldıklarında ise ortalama 1-1,5 yıl yaşayabiliyorlardı. Ancak sitoredüktif cerrahi ve sıcak kemoterapi yöntemiyle beklenen yaşam süreleri 2-3 kat, hatta 10 yıla kadar uzatılabilmektedir. Bu tedavi yönteminin hastaya ne kadar fayda sağlayabileceği ve yaşam süresini ne kadar uzatabileceği, özellikle kanserin tipine, karın içinde yaygınlığına ve hepsinin çıkartılabilme durumuna göre değişmektedir."

Duman, kanser tedavisi alan bir hasta için beklenen yaşam süresini tahmin etmenin çok doğru bir düşünce olmadığını dile getirerek, kanser hastasının bağışıklık sistemi, kemoterapiye iyi veya kötü cevap verebilme durumu, kemoterapi tedavisini tamamlayabilme gibi birçok faktörün beklenen yaşam süresini etkilediğini kaydetti.