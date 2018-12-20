SON DAKİKA HABERLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
Karın Zarı Hastalıklarına yaklaşım kursu: Türk hekimden sıcak kemoterapi bilgilendirmesi
Prof.Dr. Emel Canbay, karın içinden başlayan tümörlere sıcak kemoterapi uygulamaları hakkında bilgi verdi
Karın Zarı Hastalıklarına yaklaşım kursu: Türk hekimden sıcak kemoterapi bilgilendirmesi
20 Aralık 2018 - İHA
Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Yorum Oku/Yaz

Avrupa Birliği Projelerinin Değerlendirme Kuruluna seçilen ve Berlin’de düzenlenen 6’ncı Karın Zarı Hastalıklarına yaklaşım kursuna katılan Prof.Dr. Emel Canbay, karın içinden başlayan tümörlere sıcak kemoterapi uygulamaları hakkında bilinmeyenleri anlattı. 

Canbay, ”Karın zarına yayılan apandisitten ya da yumurtalıktan başlayıp karın içine jelimsi salgı salgılayan psödomiksoma peritonei denilen kanserler ile, kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanserleri, ve yumurtalık (over) kanseri ve mide kanseri ve karın zarı mezotelyoması (kanseri) tedavisi yapılırken ameliyatla karın zarına yayılan bölgeler tamamen alınabilmekteydi. Yaklaşık 40 yıldır, tüm dünyada kullanılmaya başlayan ve son yıllarda sıklıkla uygulanan uzun süren cerrahi ameliyat sonrası eklenilen Sıcak Kemoterapi ile tedavi yaklaşımı değişmiştir” dedi. 

“Psödomiksoma Peritonei, sinsi başlayan bir hastalıktır” diyen Prof. Dr. Canbay, “Genellikle karın bölgesinde sessizce başlayan şişlik nedeniyle kadınların eteklerinin dar gelmesi ve ya erkeklerde pantolon belinin dar gelmesi ilk belirti olabilir. Apandisitten başlayan jelimsi sıvısı olan Psödomiksoma Peritonei de jelimsi sıvı litrelerce oluncaya kadar belirti vermeyebilir. Tanı konulduğunda çoğunlukla çok şişmiş bir karın ve tüm karın içindeki organları tutan Psödomiksoma Peritonei Sıcak kemoterapinin eklenildiği ameliyat ile tedavi edilmektedir” diye konuştu. 

“Sıcak Kemoterapi ile hastaların tedavilerinde yeni bir aşama kaydedilmiştir” 
Bunun yanında yumurtalık (over) kanserinden yayılan ya da yumurtalık kanseri zannedilen ama sıklıkla karışan karın zarından başlayan kanserlerin tedavilerinde karın zarı ve hastalığın bulaştığı organlar alındıktan sonra eklenilen Sıcak Kemoterapi ile tedavi edilebildiğini ve başarı oranları standart tedavi yöntemleri ile kıyaslandığında daha yüz güldürücü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canbay, “2017 yılı itibari ile artık kolon kanserlerinin ilk tanısı anında karın zarına yayıldığı tespit edilirse ameliyat ile kalın bağırsak alındıktan sonra eklenilen Sıcak Kemoterapi ile hastaların tedavilerinde yeni bir aşama kaydedilmiştir. 

Mide kanserlerinin tedavilerinde de daha ilk ameliyat esnasında eklenebilen Sıcak Kemoterapi ya da ameliyattan önce eklenilen laparoskopik Sıcak Kemoterapi ve karın içine kemoterapi ile standart tedavilere ilaveten yeni tedavi yaklaşımları da tüm dünyada uygulanılabilmektedir” ifadelerini kullandı. 

Prof. Dr. Canbay, son olarak şunları kaydetti: “Karın zarından başlayan mezotelyoma hastalığı da karın zarına yayılan hastalığı olanlarda tedavi yaklaşımları hem cerrahinin daha ileri noktalara gelmesi hem de anestezinin hastalarımıza olan katkıları hem de Sıcak Kemoterapi uygulamaları ile önemli aşamalar kaydetmiştir. Karın içi kanserlerin tedavisinde her gün yeni bir yaklaşım eklenilmektedir. Bunlar tedavi edici ya da süre uzatıcı ve hayat kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.” 

Anahtar Kelimeler:

sicak kemoterapi profdr emel canbay

Sosyal Ağlarda Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş
Paylaş

Yorum yazmak için tıklayınız

Bu sayfalarda yer alan okur yorumları kişilerin kendi görüşleridir. Yazılanlardan Medimagazin veya medimagazin.com.tr sorumlu tutulamaz.

Gönder
Bu konuya yorum yazılmamıştır.
İlginizi Çekebilir
SON HABERLER
ETİKETLER
tatbikat Edirne 1. Murat Devlet Hastanesi 112 Acilİstanbul Abide-i Hürriyet sağlıkta şiddetİstanbul Bezm-i Alem Tıp Fakültesielektrikli bandaj Veybo Say112 acil Adıyaman sağlık çalışanı Türk Jinekoloji ve Obstetrik DerneğiEge Üniversitesi Prof. Dr. Necdet BudakYalova Devlet Hastanesi Recep Tayyip ErdoğanSağlık Bilimleri Üniversitesi Dünya Sağlık ÖrgütüViral hepatit kronik hepatit Dr. Öğr. Üyesi Nurten ElkinCerrahpaşa Tıp Fakültesi İstanbul Üniversitesi ADLİ Tıp Kurumu Ahmet KuralSakarya İl Sağlık Akyazı Devlet Hastanesi Doç. Dr. Aziz ÖğütlüGrip aşısı Prof. Dr. Ata Nevzat  Yalçın Enfeksiyon Hastalıkları Bilkent Üniversitesi Prof. Dr. Gülsan Sucak Prof. Dr. Ayhan SucakArnavutluk Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü Plastik Rekonstrüktif Estetik Cerrahisıcak kemoterapi Prof.Dr. Emel Canbayhemşire Organ bağışıGeleneksel ve Tamamlayıcı TıpNazilli Devlet HastanesiLaparoskopi histeroskopi Prof. Dr. Fatih ŞendağBüyüyen Çocuk Derneği İzmir Kâtip Çelebi Prof.Dr. Saffet Köse
#MedimagazinHİT (HAFTALIK)
#MedimagazinHİT (AYLIK)
SON YORUMLAR
İLANLAR
İlan TarihiDetayKategori
Tüm İlanlar
ETKİNLİKLER
TarihEtkinlikKategoriYer
14/03-17/034. Uluslararası Antalya Aile Hekimliği KengresiAİLE...ANTA
Tüm Etkinlikler
Search

Medimagazin ® sitesi içerisinde yer alan tüm metin, resim ve diğer içeriğin FSEK ve Basın Kanunu'ndan doğan her türlü hakları Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.'ye ait olup, izin alınmaksızın kısmen veya tamamen kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez. © Bu sitede yer alan haber, fotoğraf, yazı, ilan ve reklam içerikleri sağlık profesyonellerinin kullanımına yöneliktir. Sağlık çalışanlarının dışında site kullanımından doğabilecek her türlü sorumluluk kullanıcıya aittir.