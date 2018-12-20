Karın Zarı Hastalıklarına yaklaşım kursu: Türk hekimden sıcak kemoterapi bilgilendirmesi

Avrupa Birliği Projelerinin Değerlendirme Kuruluna seçilen ve Berlin’de düzenlenen 6’ncı Karın Zarı Hastalıklarına yaklaşım kursuna katılan Prof.Dr. Emel Canbay, karın içinden başlayan tümörlere sıcak kemoterapi uygulamaları hakkında bilinmeyenleri anlattı.

Canbay, ”Karın zarına yayılan apandisitten ya da yumurtalıktan başlayıp karın içine jelimsi salgı salgılayan psödomiksoma peritonei denilen kanserler ile, kalın bağırsak (kolon ve rektum) kanserleri, ve yumurtalık (over) kanseri ve mide kanseri ve karın zarı mezotelyoması (kanseri) tedavisi yapılırken ameliyatla karın zarına yayılan bölgeler tamamen alınabilmekteydi. Yaklaşık 40 yıldır, tüm dünyada kullanılmaya başlayan ve son yıllarda sıklıkla uygulanan uzun süren cerrahi ameliyat sonrası eklenilen Sıcak Kemoterapi ile tedavi yaklaşımı değişmiştir” dedi.

“Psödomiksoma Peritonei, sinsi başlayan bir hastalıktır” diyen Prof. Dr. Canbay, “Genellikle karın bölgesinde sessizce başlayan şişlik nedeniyle kadınların eteklerinin dar gelmesi ve ya erkeklerde pantolon belinin dar gelmesi ilk belirti olabilir. Apandisitten başlayan jelimsi sıvısı olan Psödomiksoma Peritonei de jelimsi sıvı litrelerce oluncaya kadar belirti vermeyebilir. Tanı konulduğunda çoğunlukla çok şişmiş bir karın ve tüm karın içindeki organları tutan Psödomiksoma Peritonei Sıcak kemoterapinin eklenildiği ameliyat ile tedavi edilmektedir” diye konuştu.

“Sıcak Kemoterapi ile hastaların tedavilerinde yeni bir aşama kaydedilmiştir”

Bunun yanında yumurtalık (over) kanserinden yayılan ya da yumurtalık kanseri zannedilen ama sıklıkla karışan karın zarından başlayan kanserlerin tedavilerinde karın zarı ve hastalığın bulaştığı organlar alındıktan sonra eklenilen Sıcak Kemoterapi ile tedavi edilebildiğini ve başarı oranları standart tedavi yöntemleri ile kıyaslandığında daha yüz güldürücü olduğunu söyleyen Prof. Dr. Canbay, “2017 yılı itibari ile artık kolon kanserlerinin ilk tanısı anında karın zarına yayıldığı tespit edilirse ameliyat ile kalın bağırsak alındıktan sonra eklenilen Sıcak Kemoterapi ile hastaların tedavilerinde yeni bir aşama kaydedilmiştir.

Mide kanserlerinin tedavilerinde de daha ilk ameliyat esnasında eklenebilen Sıcak Kemoterapi ya da ameliyattan önce eklenilen laparoskopik Sıcak Kemoterapi ve karın içine kemoterapi ile standart tedavilere ilaveten yeni tedavi yaklaşımları da tüm dünyada uygulanılabilmektedir” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Canbay, son olarak şunları kaydetti: “Karın zarından başlayan mezotelyoma hastalığı da karın zarına yayılan hastalığı olanlarda tedavi yaklaşımları hem cerrahinin daha ileri noktalara gelmesi hem de anestezinin hastalarımıza olan katkıları hem de Sıcak Kemoterapi uygulamaları ile önemli aşamalar kaydetmiştir. Karın içi kanserlerin tedavisinde her gün yeni bir yaklaşım eklenilmektedir. Bunlar tedavi edici ya da süre uzatıcı ve hayat kalitesini arttırmayı hedeflemektedir.”