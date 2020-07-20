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Karısını bıçaklayan saldırgan rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle taradı: 2 ölü, 2 yaralı
Bursa'da karısını bıçakladıktan sonra pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezini basan bir kişi, dehşet saçtı. Rastgele etrafa ateş eden kişinin silahından çıkan saçmalar 1 kişi hayatını kaybetmesine 2 kişinin de yaralanmasına sebep oldu. Pompalı tüfekle olay yerinden kaçan saldırgan intihar etti.
Karısını bıçaklayan saldırgan rehabilitasyon merkezini pompalı tüfekle taradı: 2 ölü, 2 yaralı
20 Temmuz 2020 17:46 - İHA
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BURSA - Olay, merkez Yıldırım ilçesi, Özel Yıldırım Gelişim, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen sebepten dolayı elindeki pompalı tüfek ile rehabilitasyon merkezine gelen Ramazan Arı etrafa ateş etmeye başladı.

Ne olduğunu anlayamayan sağlık çalışanları ve hastalar etrafa kaçışmaya başladı. Pompalı tüfekten çıkan saçmalar, Enes Malik Güloğlu, Musa Güloğlu ve Ayten Yukarı'ya isabet etti. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Enes Malik olay yerinde hayatını kaybederken, diğer iki kişi hastaneye kaldırıldı. Enes Malik Güloğlu'nun babası olduğu öğrenilen Musa Güloğlu'nun başından ve boynundan vurulduğu, hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Saldırının ardından Ramazan Arı olay yerinden kaçtıktan sonra Soğanlı Mahallesi'ndeki yakınlarının hurdacı dükkanında başına ateş ederek intihar etti.

Ramazan Arı'nın rehabilitasyon merkezine saldırıyı gerçekleştirmeden önce Ormanlar Yolu Caddesi üzerindeki ikametinde eşi Gülsüm Arı'yı da karnından bıçakladığı, daha sonra rehabilitasyon merkezine gelerek saldırıyı gerçekleştirdiği belirtildi.

Polis olayla ilgili çok yönlü soruşturma başlattı.

Anahtar Kelimeler:

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