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Karısının sağlık geçmişini indiren doktor suçlu bulundu!
Boşanma davasında, evlendikten sonra migren ataklarının arttığını savunan kadının eşi, doktor kimliğinden de yararlanarak eski raporları ortaya dökünce ortalık karıştı. Dava Anayasa Mahkemesi'ne kadar gitti.
Karısının sağlık geçmişini indiren doktor suçlu bulundu!
18 Mart 2022 08:48 - Sözcü
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H.Ö., devam eden boşanma davasında evlendikten sonra migren ataklarının arttığını, bu durumun da kocasından kaynaklandığını savundu. Bunun üzerine doktor olan koca bu iddianın aksini ispatlamak amacıyla yaptığı araştırma sonunda eşinin evlenmeden önce de migren ve psikolojik rahatsızlığının olduğunu tespit etti.

Bu bağlamda hastane raporları ve tedavi bilgilerine ulaştı. Migren ve anksiyete bozukluğu tanısıyla reçete düzenlendiğini, daha sonra bipolar duygulanım bozukluğu teşhisi konulduğunu ve hatta eşinin yatarak tedavi gördüğünü ortaya çıkardı.

Şikayetçi oldu

H.Ö., hakkındaki hastane kayıtlarının eşinin ele geçirip delil olarak mahkemeye sunması nedeniyle görevi kötüye kullanma, özel hayatın gizliliğini ihlal, kişisel verilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesi ve verilerin paylaşılması suçlarını işlediği iddiasıyla şikayetçi oldu.

“Doktor kimliğinden yararlandı”

Eşinin doktor olmasının verdiği kolaylıktan yararlanıp mahkemenin ya da resmi bir kurumun talebi olmadan bu bilgilere ulaşmak suretiyle Türk Ceza Kanunu’na ve Hasta Hakları Yönetmeliğine aykırı davrandığını savundu. H.Ö. hastane kayıtlarının alındığı bilgisayarın kime ait olduğunun tespitini de istedi.

Başsavcılık eylemin mahremiyetin ve özel hayatın ihlali olarak değerlendirilemeyeceğine karar verdi. H.Ö. buna itiraz etti. Afyonkarahisar 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne yaptığı itiraz da reddedilince konuyu Anayasa Mahkemesi’ne taşıdı.

“Mevzuat çok açık”

Yüksek Mahkeme yaptığı incelemede şu değerlendirmelerde bulundu:

“Başvurucunun gördüğü tedaviler ile sağlık durumuna ve geçirdiği hastalıklara ilişkin bilgilerin başvurucuya ilişkin kişisel veri niteliğinde olduğu, kişisel veri mahiyetindeki bilgilerin hukuka aykırı olarak ele geçirilmesinin ve açıklanmasının da mevzuatta suç olarak düzenlendiği açıktır.

Soruşturmanın etkili ve özenli şekilde yürütülmesi konusunda kamusal makamlarca üstlenilmesi gereken pozitif yükümlülüğün gerektirdiği şartların somut olayda yerine getirilmediği değerlendirilmiştir.”

Hüküm: Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkı ihlal edildi

Anayasa Mahkemesi inceleme sonunda şu hükmü kurdu:

  • Kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlal edildiğine ilişkin iddianın KABUL EDİLEBİLİR OLDUĞUNA,
  • Anayasa’nın 20. maddesinde güvence altına alınan kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının İHLAL EDİLDİĞİNE,
  • Kararın bir örneğinin kişisel verilerin korunmasını isteme hakkının ihlalinin sonuçlarının ortadan kaldırılması için yeniden soruşturma yapılmak üzere Afyonkarahisar Cumhuriyet Başsavcılığına GÖNDERİLMESİNE,
  • Başvurucunun tazminat talebinin REDDİNE,
  • Kararın bir örneğinin Adalet Bakanlığına GÖNDERİLMESİNE

OYBİRLİĞİYLE karar verildi.

Anahtar Kelimeler:

saglik gecmisi doktor bosanma davasi migren ataklari

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People
8
1) ŞEVKET ERGUN GÜZEL (OP. DR)
18.03.2022 11:50:07
Bu avukatlar para almak dışında ne işe yarar gerçekten çok merak ediyorum bu resmen avukatlığın malpraktisi!
KVKK ya göre eşinizin dahi olsa hele ki boşanma aşamasında aşamasında itilaf olacağı için kişinin özel belgelerine erişmek suçtur, sen açık açık bunu yaptım dersen golü yersin!
Yapılması gereken cok basit bunu uslünce mahkemede tutanaklara geçirmek ve araştırılmasını sağlamak. bir avukat nasıl bunu bilmez anlamıyorum.
araştırdın tespit ettin çok güzel bak kardeşim sen bu kadın ile evliyken hiç doktor randevusuna gitmedi mi bu kadın baş ağrısı için veya başka bir sebeple illa ki gitmiştir. Mahkemede cıkacaksın diyeceksin ki ''şu tarihde şu sebeple beraber doktora gitmiştik. Hastalığı araştırılırken kendimin de doktor olması ve o vakitte aramızda güçlü bir güven bağı bulunması nedeniyle eşimin de talebiyle hastalığına faydası olması için e-nabızdan geçmiş kayıtlarını incelemiştik, çok net hatırlıyorum ki bahsettiği migren atakları ve psikolojik durumu ile ilgili evliliğimiz öncesi de tanı konulmuş ve tedavi uygulanmıştır, karşı taraf kronik hastalığını kullanarak şahsıma iftira atmakta ve hukuku yanıltmaya çalısmaktadır. hastalığı ile ilgili geçmiş kayıtlarının araştırılmasını talep ederim.''
ya beraber doktora gitmeseniz bile kamera kaydı bulabilir mi HAYIR, senden geçmiş kayıtlarının incelenmesini istemese bile doktor olman ve eş olarak güven bağı bulunması nedeniyle olay örgüsü hayatın olağan akışına uygun mu EVET. bu hikayeyei yaanlayacak net delil sunamayacağına göre şüpheden sanık yararlanır. hem bahse olan konuyu araştırılmasını sağlarsın hem de ceza almazsın ve mahkeme karşında itibarın düşmez, tarafına alehte kararlar alınmasına neden olmazsın! yukarıda anlattığım gibi yaparsan o kadının güvenilirliği sarsılır ve senin lehine kararlar alınır.
bu kadarını da beceremeyen avukat da ne bileyim gitsin ayakkabı boyasın
People
8
2) Hasan Kerbiç (dr)
18.03.2022 10:51:56
Asıl, evlenirken sağlık kusurunu gizlediği için,kadının suçlu olması gerekmiyor mu?
People
10
3) recep (doktor)
18.03.2022 09:59:28
hukuk tamaminile yorum isi. kisisel verileri koruma kanunu var evet tamam ama;
dava konusu migren ve evlilikte arttigina dair dolayisi ile karsintaraf kendini savunmak icin kanit toplayabilir. ornek: aldatmaktan suphelendin ve mahkemeye delil sundun. kisiyi takip ederek cektigin foto biseolar kanit ve dava ile ilgili. ozel
hayata mudahale olarak hukukta yorumlanmaz.
neyse memleket temel degerleri birakti hukuk kalmadi zaten yorum da bi yere kadar. yaninkisi doktor olmaysaydi verileri almasinda muhtemel sakinca gormeyedekti nasil elede etti diye. cöp karar
People
19
4) Para Babası (Doktor)
18.03.2022 09:17:43
Vay be kardeş!
Kadın, doktoru göz göre göre dolandırmaya çalışmış!

Hakimler de yardım etmiş emi!
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