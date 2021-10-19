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Kars'ta arkadaşının kimliğini açıklamayan kadın doktora 'fuhuş suçlaması'
Doktor, kaldığı apart otelin görevlilerine gelen arkadaşının kimliğini vermediği için tehdit edilerek polise şikayet edildi. Gelen polisleri içeri almayan doktor 'şüpheli' gerekçesiyle gözaltına alındı.
Kars'ta arkadaşının kimliğini açıklamayan kadın doktora 'fuhuş suçlaması'
19 Ekim 2021 10:34 - cumhuriyet.com.tr Ece Piroğlu
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Kars’ta görev yapan bir doktor, iddiaya göre kaldığı apart otele misafir olarak gelen kadın arkadaşının kimliğini “yasal olmadığı” için apart görevlilerine vermeyince, “fuhuş yapmak”la suçlandı. Kapısına polisin geldiğini ve karakola götürüldüğünü belirten doktor, “Israrla içerdeki misafiri görmek istediler. Evimi arama yetkileri olmadığını, misafirimin cinsiyetinin sorulmasının çağdışı olduğunu söyledim” dedi. 

İddiaya göre, apart görevlisi, doktorun misafirinin kimliğini görmek istedi. Doktor kimliği vermeyince misafirinin “kadın mı erkek mi” olduğu soruldu. Doktor bu bilgiyi de vermeyince görevliler polisi arayarak doktoru “fuhuş yapmak”la suçladı. Doktorun kaldığı daireye giden polis, evi aramak ve içerideki misafiri görmek istedi. Polisi “evi arama yetkisi yok” diyerek içeri almayan doktor, “Herkeste aynı örümcek kafalılık var” dediği gerekçesiyle gözaltına alındı. Doktor hakkında tutulan tutanağın gerekçesi olarak ise arkadaşının “şüpheli” olduğu gösterildi. Doktor, “Peki, bana nasıl tanımadığım bir insan tarafından ısrarla misafirimin cinsiyetinin sorulabileceğini sorguladınız mı?” demesi üzerine polis memuru tarafından “Saatlik fuhuş diye bir şey var sonuçta” cevabını aldı. 

"Hukuka aykırı"

Fuhuşla suçlandığını söyleyen doktor, yaşanan süreci sosyal medya hesabından şu sözlerle duyurdu: “Maalesef ortamda o kadar eşitsiz ve ezici bir tavır vardı ki kendi yönelttiğim şikâyeti geri aldım. Eşyalarımı almak için evime döndüğümde de apart görevlisi aracımızın yolunu kesti ve tehditkâr bir şekilde yarın eşyalarımı toplayıp gitmemi söyledi. Karakoldaki muameleden sonra polisi arayamadım.”

Hukukçu Prof. Dr. Adem Sözüer, polisin yaptığının suç olduğunu belirterek “Apart daire kiralanan yer o kişinin konutudur. Kişinin kimi misafir olarak kabul edeceği onun tercihidir. Ancak bir suçun işlenmesi ve önlenmesi söz konusuysa kişinin kimliği sorulabilir veya konutuna girilebilir. Bu tür müdahaleler de kural olarak hâkim kararı gerekir. Bazı hallerde savcılığın talimatı da yeterli olabilir. Bir kadına yönelik, fuhuş yapabileceği iması, kişinin kolluk otosunda haksız tutularak özgürlüğünün kısıtlanması, kişinin konutuna geçici süre de olsa girişinin engellenmesi, suç oluşturan davranışlardır” dedi.

Anahtar Kelimeler:

kars apart otel kadin doktor fuhus suclamasi polis

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People
10
1) se (uzm dr)
19.10.2021 16:45:02
Mahkeme kararı olmadan kimse konuta giremez, arama yapamaz, kimlik soramaz, karakola götüremez. Bir şeyin yasal/suç olup olmadığına hakim karar verir.
People
3
2) Dr selim (Dr)
19.10.2021 15:17:22
Karsta ismini hatırlamadığım öyle 2-3 apart vardı, şaşırmadım üzücü bir durum
People
16
3) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
19.10.2021 12:26:00
Memlekette neredeyse ortalık yerde birbirlerini güzelleyen insanlar sürekli ekranlarda gözüküp hiç bir şey yapılmazken, kendi halinde birisine evinde bu şekilde uygulama yapılması, başımızdan eksik olmayan belaların katlanarak devam edeceğinin en güzel göstergesi.
People
5
4) dr g1 (dr)
19.10.2021 12:14:57
4 duvar arasında olan her şey yasal ise kimseyi ilgilendirmez, yasal değil ise herkesi ve emniyeti ilgilendirir.
People
28
5) ömer hayyam (op.dr.)
19.10.2021 10:44:18
4 duvar arasında olan veya olmayan kimseyi ilgilendirmemeli...
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