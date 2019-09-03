Kars’ta mecburi hizmet yapan doktordan, Almanya'ya gitmek isteyen doktorlara tavsiyeler

MEDİMAGAZİN-Almanya’da bir sene anestezi asistanlığı yapan Dr. Duygu Yıldız, Türkiye’ye dönerek Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı devlet hastanesinde göreve başladı. Dr. Duygu Yıldız Almanya ve Türkiye'de doktorluğu, yurtdışındaki çalışma şartlarını, Türkiye'ye neden geri döndüğünü ve hekimlik hayatındaki yolculuğu Dr. Mert Erdoğan'ın kamerasından izleyenler ile paylaştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|05/09-08/09
|6. DOD Dermatoloji Gündemi
|DERMATOLOJİ
|SAKA
|12/09-13/09
|SCAI Menata Mentor Course-SCAI 2019
|KALP VE...
|İSTA
|14/09-14/09
|7. Multidisipliner Nöroendokrin Tümör Sempozyumu
|NÖROLOJİ
|ANKA
|11/09-14/09
|World Congress of Perinatal Medicine
|KADIN...
|İSTA
|12/09-15/09
|10. Ulusal Haseki Tıp Kongresi ve 9. Haseki Hemşirelik Sempozyumu
|HEMŞİRELİ...
|SAKA
|20/09-20/09
|7. Geriatri Günleri
|GERİATRİ
|İZMİ
|19/09-22/09
|14. Ulusal Genç Yaşam ve 4.Klinik Romatoloji Kongresi
|ROMATOLOJİ
|KIBR