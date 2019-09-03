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Kars’ta mecburi hizmet yapan doktordan, Almanya'ya gitmek isteyen doktorlara tavsiyeler
Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı devlet hastanesinde görev yapan Dr. Duygu Yıldız Almanya ve Türkiye'de doktorluğu, yurtdışındaki çalışma şartlarını, Türkiye'ye neden geri döndüğünü ve hekimlik hayatındaki yolculuğunu anlattı
Kars’ta mecburi hizmet yapan doktordan, Almanya'ya gitmek isteyen doktorlara tavsiyeler
03 Eylül 2019 -
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MEDİMAGAZİN-Almanya’da bir sene anestezi asistanlığı yapan Dr. Duygu Yıldız, Türkiye’ye dönerek Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı devlet hastanesinde göreve başladı.  Dr. Duygu Yıldız Almanya ve Türkiye'de doktorluğu, yurtdışındaki çalışma şartlarını, Türkiye'ye neden geri döndüğünü ve hekimlik hayatındaki yolculuğu Dr. Mert Erdoğan'ın kamerasından izleyenler ile paylaştı. 

 

 

Anahtar Kelimeler:

almanyada hekimlik turkiyede hekimlik mecburi hizmet

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