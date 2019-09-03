Kars’ta mecburi hizmet yapan doktordan, Almanya'ya gitmek isteyen doktorlara tavsiyeler

MEDİMAGAZİN-Almanya’da bir sene anestezi asistanlığı yapan Dr. Duygu Yıldız, Türkiye’ye dönerek Kars'ın Digor İlçesi'ne bağlı devlet hastanesinde göreve başladı. Dr. Duygu Yıldız Almanya ve Türkiye'de doktorluğu, yurtdışındaki çalışma şartlarını, Türkiye'ye neden geri döndüğünü ve hekimlik hayatındaki yolculuğu Dr. Mert Erdoğan'ın kamerasından izleyenler ile paylaştı.