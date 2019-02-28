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Kars'ta tam donanımlı 11 ambulans törenle teslim edildi
Sağlık Bakanlığınca Kars'a gönderilen 11 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen törenle teslim alındı
28 Şubat 2019 -
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Sağlık Bakanlığınca Kars'a gönderilen 11 tam donanımlı ambulans, İl Sağlık Müdürlüğünce düzenlenen törenle teslim alındı. 

Hekimevi önünde düzenlenen tören saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasıyla kar yağışı altında başladı. 

Kars Valisi Türker Öksüz, burada yaptığı konuşmada, ilk ve acil yardımın önemine işaret ederek, bu hizmetin hayati tehlikenin ortadan kaldırılmasında olmazsa olmazlardan olduğunu söyledi.

Ülkenin son 10-15 yıldan beri her yıl gerek genel sağlık hizmetlerinde, gerekse acil yardım hizmetlerinde güzel gelişmeler kaydettiğini anlatan Öksüz, ambulans ve sağlık hizmetlerinin kalitesi de önemli ölçüde arttığını belirtti.

Öksüz, Kars'ta 2018 yılında il ve ilçe merkezinde bulunan 15 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda 227 personel, 32 ambulansla hizmet verildiğini ve 27 bin 328 hasta taşındığını ifade ederek, "Yine 2018 yılında ilimizde uçak ambulansla 11, helikopter ambulansla 38 hasta taşınmıştır. Hastalarımıza şehir merkezinde ilk 10 dakikada ulaşım süremiz yüzde 96, kırsal alanda ise ilk 30 dakikada ulaşım süremiz yüzde 68'dir." dedi.

Kars'a tam donanımlı 11 ambulansın gönderildiğini anlatan Öksüz, "2019 yılında Sağlık Bakanlığımızca ilimize tahsis edilen 11 adet 4x4 tam donanımlı Acil Yardım Ambulansı ile ambulans sayımızı 32'den 43'e yükseltmiş olacağız. Dolayısıyla acil yardım hizmetlerimiz bundan böyle çok daha etkin ve verimli şekilde yürütülecektir." diye konuştu. 

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan da ambulansların hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Paletli ambulans, UMKE araçları ve 4x4 donanımlı ambulanslarla hizmeti yerine getiriyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Kazasız belasız inşallah vatandaşlarımıza hizmet etmesini temenni ediyorum." dedi.

AK Parti Kars Milletvekili Yunus Kılıç ise Kars'a teslim edilen 11 ambulansın kazasız belasız hizmet etmesi temennisinde bulunarak hayırlı olsun dileklerini ifade etti. 

Konuşmaların ardından Vali Öksüz, Milletvekilleri Arslan ve Kılıç ile İl Sağlık Müdürü Zakir Lazoğlu, kurdeleyi keserek ambulansları sürücülere teslim etti. 

Törenin ardından teslim edilen ambulanslarla şehir turu yapıldı. 

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