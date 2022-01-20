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Kartal'da hemşireye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
Kartal'da aile sağlığı merkezinde hemşire Ömür Erez (33) silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti.
Kartal'da hemşireye silahlı saldırı! Hayatını kaybetti
20 Ocak 2022 15:22 - DHA Ramazan EĞRİ - Ali Kerem BENGİ
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Olay saat 14.00 sıralarında Kartal 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'nde meydana geldi.

Silahı ile içeriye giren Rahmi Uygun (39), Ömür Erez ile tartıştıktan başına ateş ateş etti. Ömür Erez ağır yaralanırken 20 suç kaydı bulunduğu belirtilen Rahmi Uygun kaçarak uzaklaştı. Hemşireye ilk müdahale sağlık merkezinde yapıldı. Hemşire Ömür Erez daha sonra ambulansla Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak Erez hayatını kaybetti.

İstanbul valiliği suç kayıtlarını açıkladı

Olay yerine gelen polis, emniyet şeridi çekerek inceleme yaptı. İl dışından geldiği belirtilen saldırganın daha önce hemşireyi rahatsız ettiği tespit edildi. İstanbul Valliği'nden yapılan açıklamada, "Şüpheliye ait arşiv araştırmasında 'Kasten Yaralama, Tehdit, Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Evrakta Sahtecilik' suç kaydı bulunduğu tespit edilmiştir"  denildi.

"Dışarıda 20-25 dakika konuştular" 

Görgü tanığı Savaş Kuru, "Dışarıda 20-25 dakika konuştular. Ondan sonra içeriye girdiler. Adam kadının kafasına sıkmış. Sağlık ocağında karşı komşumdu" diye konuştu.

Olayı gören Mevlüt Koç de, "Kız bana 'Konya'dan belalım geldi, gel' dedi. Ben de hemen içeri girdim. Polisi ara gelsin alsın dedim. Olay büyümesin derken içeri girdi, ateş etmeye başladı. Kız komşum. Bu belalısı, durmadan tehdit ediyordu kızı. 5 el ateş etti. Durmadan telefonla rahatsız ediyordu. Derdi kızla birlikte olmak, evlenmek. Ama kız istemiyordu bunu. Olayın tam karşısındaydım. Konuşuyordu kızla. Sonra kaçtı" diye konuştu.

Saldırgan yakalandı

Saldırganın yakalandığını duyuran İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kartal ilçemizdeki Aile Sağlığı Merkezinde görevli Hemşire Ö.E.’ye silahlı saldırı olayının firari şüphelisi R.U. Bağcılar ilçemizde güvenlik görevlilerimizce yakalanmıştır."

Gözaltına alınan şüpheli, Gayrettepe Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildi.  Rahmi Uygun Bağcılar'da bir kafede yakalandığı öğrenildi.

Rahim Uğur'un yanında bir arkadaşı da olduğu iki kişi kafede çay içerken polis ekipleri tarafından yakalandığı öğrenildi. Yakalandığı bölgede bulunan görgü tanıkları o anları anlattı. 

"Çay içerken yakalandılar" 

Görgü tanığı Fikret Yıldırım, "Biz oturuyorduk bir anda burası kalabalıklaştı polisler geldi. İki kişiydi burada. Arabasını ilerde büfenin önüne çekmiş buraya gelmiş. İki kişiylerdi çay içerken yakalandılar. Yakalandığını gördüm. Kısa boyluydu. Arabaları da kiralıkmış. Çay içerken anı baskın yaptılar." dedi. 

"Otomobil buraya bırakıp gitmiş"

Hamza Miraç, "Yaklaşık 20-25 polis geldi buraya. Arabayı incelediler. Olay yeri inceleme ekipleri falan geldi. Zanlı burada değil kafede yakaladı. Arabayı buraya bırakıp gitmiş." dedi.  Polis, kiralık olduğu öğrenilen otomobili inceleme yapmak üzere polis merkezine götürdü. 

"Haberimiz yoktu"

Olaydan sonra Ömür Erez’in eniştesi Emin Basri Aydın sağlık merkezine geldi. Emin Basri Aydın, "Konya’dan geldiğini duyduk, haberimiz yoktu. Eşimin teyzesinin kızı. Bizim bu olaydan haberimiz yoktu. Evlenmiş boşanmış. Onunla alakalı mıdır değil midir bilmiyoruz. Konya’dan olduğunu ben de başkasından duydum" dedi.

Olayın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Parti Sözcüsü Ömer Çelik sosyal medya hesaplarından açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca "Kartal’da, Aile Sağlığı Merkezimizde görevli hemşire silahlı bir saldırgan tarafından hunharca katledildi. Hemşire arkadaşımıza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı diliyoruz. Katil zanlısı yakalanmıştır. İnsan hayatına, genç bir kadına kıymanın cezasını çekecek." ifadelerini kullanırken Çelik, Kartal’daki aile sağlığı merkezinde canice bir cinayet neticesinde hayatını kaybeden hemşiremiz ÖmürErez’e Allah’tan rahmet diliyoruz... Çok üzgünüz… Bu cinayetleri lanetliyoruz. Adaletin yerini bulması için üstümüze düşeni yapacağız..." dedi.

Anahtar Kelimeler:

kartal hemsire silahli saldiri aile sagligi merkezi

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People
5
1) Hemşire (Hemsire)
20.01.2022 17:56:12
Özellikle aile sağlığı merkezleri guvnelik açısından hiç iyi değil.aynen bu örnekte görüldüğü gibi güvenlik yok birşey yok elini kolunu sallayan geliyor giriyor istediğini yapabiliyor.aile sağlığı merkezleri içler acısı durumda bu kadar başıboş Luğun sonucu bu işte.devlet her aile sağlığı merkezinin kapısına birer güvenlik gorevlisi dikmesi şart.her kuruluşta güvenlik varda aile hekimliklerindekilerin cani can degilmi nede n güvenliği saglanmiyor?
People
16
2) hasan (dr)
20.01.2022 16:55:51
Çalışan iş sahibi hanımların ülkemizde işsiz güçsüz insanlarla tanışıp onlarla birlikte olması son derece tehlikelidir. Çünkü ülkemiz bir Avrupa ülkesi değil. Nitekim çok değerli akademisyenlerimiz ve meslek sahibi hanımlar bu tip caniler tarafından saldırıya uğramaktadır. Yanlışlık yapıp bu tiplerle sözlenen veya arkadaşlık yapan hanımların önce adli makamlara ihbar ederek ilişkilerini sonlandırmaları gerekir. Onlarla tekrar konuşmak kötü sonlanabilir. Ülkemizin şartlarını da göz önüne alarak adli makamlarında bu canileri önceden cezalandırarak kötü sonuçları önlemesi gerekir. Aksi halde ne yaparsak yapalım bu cinayetler devam eder gider. Caninin kaybedeceği bir şey yok. Olan kızlarımıza oluyor. Allah rahmet etsin.
People
7
3) dr (dr)
20.01.2022 16:42:11
Sağlık merkezleri kriminal tiplerin uğrak yeri haline geldi. Bir kısmı planlıyarak, bir kısmı doğaçlama harekete geçiyor. Nasıl önlem alınacak ? Kim alacak ?
People
1
4) Aile Hekimi (Doktor)
20.01.2022 16:23:15
Dün bir bugün iki.Gerçekleri hiç eğip bükmeden yazınca yorumlarım yayınlanmıyor.Gerçekler acıtır çünkü.
People
45
5) ismail yetenek (dr)
20.01.2022 16:08:37
cinayetleri önlemenin veya minimuma indirmenin tek yolu katili öldürmektir..zira öldürdüğü takdirde öleceğini bilen kişi kolay kolay öldürmez.canları pek tatlıdır bu tiplerin..
People
24
6) DR Betül (Uz DR )
20.01.2022 15:58:46
Bu olay karşısında da tepki gösterip bir araya gelemeyeceksek ve birtakım şeylerin değişmesini sağlayamayacaksak artık Umut tamamen bitmiş demektir
People
25
7) doktor mu (doktor)
20.01.2022 15:46:09
sözün bittiği yerdeyiz derler ya!....ama sadece derler!....arkadaşlar her şeyin bittiği nokta bile değil.....çöp olduk...ve yok olduk!.....kimseler umursamıyor bile....bırakalım artık herşeyi....mesleği....!
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