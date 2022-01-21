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Kartal'da öldürülen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
Kartal'da aile sağlık merkezinde görevi başında olduğu sırada Rahmi Uygun tarafından uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Hemşire Ömür Erez'in cenazesi kılınan namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli'ne gönderildi. Genç hemşirenin cenazesine katılan annesi, kızı ve erkek kardeşi gözyaşlarına boğuldu.
Kartal'da öldürülen hemşire son yolculuğuna uğurlandı
21 Ocak 2022 17:49 - İHA Abdul Samet Kaya - Halit Arslan
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Kartal'daki bir sağlık ocağında görev yapan hemşire Ömür Erez kendisini uzun süredir rahatsız eden Rahmi Uygun'un silahından çıkan kurşunların hedefi olmuştu. Hayatını kaybeden Erez'in cenazesi Kartal Hacı Ahmet Camii'nde kılınan cenaze namazın ardından defnedilmek üzere Kocaeli Dilovası’na gönderildi.

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Genç hemşirenin cenazesine annesi Gülsüm Erez, 10 yaşındaki kızı, kardeşi ve Kartal Kaymakamı Abdullah Demir başta olmak üzere çok sayıda STK temsilcisi ve vatandaşlar katıldı. Gözyaşları içinde kılınan cenaze namazı sonrası Erez'in tabutu omuzlarda taşınarak cenaze aracına götürüldü.

Hemşire Ömür Erez'i öldüren şüpheli adliyeye sevk edildi!

Hemşire Ömür Erez'in cansız bedeni defnedilmek üzere babasının da mezarının bulunduğu Kocaeli Dilovası’na götürüldü.

Anahtar Kelimeler:

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