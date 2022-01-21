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Kartal'da Ömür hemşire için karanfilli protesto
Kartal'da sağlık çalışanları, Rahmi Uygun tarafından başından vurularak öldürülen Ömür Erez'in çalıştığı sağlık merkezi önünde açıklama yaptı. Sağlık çalışanları Erez'in anısına sağlık merkezinin kapısına karanfil bıraktı.
Kartal'da Ömür hemşire için karanfilli protesto
21 Ocak 2022 14:55 - DHA Murat SOLAK
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Kartal'da dün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, 10 Numaralı Aile Sağlığı Merkezi'ne gelen Rahmi Uygun, görevi başındaki Ömür Erez'i silahla başından vurarak öldürmüştü. Ömür Erez'in mesai arkadaşları ve çok sayıda sağlık çalışanı öldürülen Erez'in çalıştığı sağlık merkezi önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Ömür Erez için saygı duruşunda bulunan sağlık çalışanları, Erez'in anısına sağlık merkezinin kapısına karanfil bıraktı. 

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"Ömür'ümüzü teröre kurban verdik"

Basın açıklaması yapan, Hemşire ve Ebe Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Vildan Aydın, "Biz kimin acısını bilmiyoruz. Artık bıçak kemiği geçti. Bardak taştı. Bu yük taşınmaz katlanılmaz bir hale geldi. Nereye baksak vandallık, tehdit ve şiddet. Artık günlük mesaimizin rutini haline geldi bunlar. Her gün birini anıyoruz. Her gün birine ağlıyoruz. Biri için korkuyoruz. Hem kadın hem sağlık çalışanı olarak kendimiz için iki kere korkuyoruz. Ömür hemşire birlikte burada hepimiz birlikte öldük. Biz ömrümüzü sağlığa adamışken Ömür'ümüzü teröre kurban verdik" dedi.

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"Savunmasız olduğumuz için bu duruma düşmemeliyiz" 

Başından vurularak öldürülen Ömür Erez'in mesai arkadaşı hemşire Nurdan Işıl Hayta, " Bende bu ülkenin vatandaşıyım. Devletine ve milletine bağlı bir insanım. Lütfen beni de korusun devletim. Bende akşam işimi bitirdikten sonra evime ve çocuklarıma dönmek istiyorum. Ben sağlık sektörüne şevkle hizmet ediyorum. Ömrüm boyunca hizmet etmeye de devam edeceğim. Kadın olduğumuz ve savunmasız olduğumuz için bu duruma düşmemeliyiz. Bizde silahla gezip birilerinin başına ateş mi edelim" diye konuştu. 

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