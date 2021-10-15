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Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ürün için toplatma kararı
Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, kas ve eklem ağrıları için kullanılan sprey ve kremlerin yer aldığı, aralarında sık kullanılan bir çok ilacın da bulunduğu 39 ürünün toplatılma kararı alındığını duyurdu.
Kas ve eklem ağrılarında kullanılan 39 ürün için toplatma kararı
15 Ekim 2021 17:01 -
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Kas ve eklem ağrıları için kullanılan 39 ürün piyasadan toplatılacak.

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu sprey ve kremlerin yer aldığı, aralarında sık kullanılan bir çok ilacın da bulunduğu 39 ilac için toplatılma kararı alındığını duyurdu.

Yapılan açıklamada ''Tiyokolşikosid içeren topikal ürünler hakkında Kurumumuz ilgili bilimsel komisyonunca alınan kararlar doğrultusunda ilgili ürünlerin ruhsatları askıya alınmış olup, piyasada bulunan tüm partilerine 19 Kasım 2015 tarihli ve 29537 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Geri Çekme Yönetmeliği’ ne göre 3. Sınıf B seviyesinde geri çekme işlemi uygulanmıştır'' denildi.

Geri çekmenin sınıfları aşağıda belirtilmiştir:

a) Birinci sınıf: Ciddi ve hayati sağlık sorunlarının çıktığı ve çıkabileceğine dair kabul edilebilir nedenlerin bulunduğu durumlar.

b) İkinci sınıf: Geçici ve tedavi edilebilir sağlık sorunlarının çıktığı veya muhtemel olduğu durumlar.

c) Üçüncü sınıf: Ürünün kullanılmasının sağlığa zararlı olmadığı durumlar.

Geri çekmenin sınırları

MADDE 10 – (1) Geri çekmenin dağıtım zincirinin hangi seviyesine kadar ineceği şu şekilde belirlenir:

a) A seviyesi, nihai kullanıcı seviyesine kadar iner.

b) B seviyesi, nihai kullanıcıya ürünü sağlayan tüm yerlere kadar iner.

c) C seviyesi, toptan satış, depo vesaire seviyesine kadar iner.

İşte toplatma kararı alınan 39 ürün:

Anahtar Kelimeler:

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