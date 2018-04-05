Kasım ayında göreve başlayan İl Sağlık Müdürü istifa etti

Geçen yılın Kasım ayında başladığı İl Sağlık Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyuran Doç. Dr. Turgut, "Kendi isteğimle istifa kararı aldım.

Görevim süresince çalışmalarımda gerekenleri yaptım ve müdür yardımcılarım, daire başkanlarım ve yardımcılarıyla toplantı yaparak bilgi verdim" dedi.

Turgut, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite kliniğinde öğretim üyesi olarak görev yaparken Gaziantep İl Sağlık Müdürü olarak atanmıştı.