Kasım ayında göreve başlayan İl Sağlık Müdürü istifa etti

Geçen yılın Kasım ayında başladığı İl Sağlık Müdürlüğü görevinden kendi isteğiyle istifa ettiğini duyuran Doç. Dr. Turgut, "Kendi isteğimle istifa kararı aldım.
Görevim süresince çalışmalarımda gerekenleri yaptım ve müdür yardımcılarım, daire başkanlarım ve yardımcılarıyla toplantı yaparak bilgi verdim" dedi.
Turgut, İstanbul Medeniyet Üniversitesinde Reprodüktif Endokrinoloji ve İnfertilite kliniğinde öğretim üyesi olarak görev yaparken Gaziantep İl Sağlık Müdürü olarak atanmıştı.
|İlan Tarihi
|Detay
|Kategori
|26.03-25.04
|Diş Hekimi Arıyoruz
|Personel Arayanlar
|23.03-22.04
|artroskopi
|Tıbbi Cihaz
|20.03-19.04
|EMEKLİ ORTOPEDİ UZMANI
|Personel Arayanlar
|19.03-18.04
|Kolposkopi Cihazı
|Tıbbi Cihaz
|19.03-18.04
|Branş hekimi ihtiyacı
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|16.03-15.04
|BRANŞ DOKTORLARI ARANIYOR
|Personel Arayanlar
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|04/04-08/04
|11. Ulusal Çocuk Enfeksiyon Hastalıklar Kongresi
|ÇOCUK...
|ANTA
|18/04-21/04
|12. Ulusal Çocuk Gastroenteroloji, Hepatoloji ve Beslenme Kongresi
|GASTROENT...
|İZMİ
|18/04-22/04
|2. Uluslararası İnsan Mikrobiyotasının Sağlığımıza ve Hastalıklara Etkileri Kongresi
|ENDOKRİNO...
|ADAN
|26/04-29/04
|16. Hipertansiyon ve Kardiyovasküler Hastalıklar Kongresi
|KARDİYOLOJİ
|MUĞL
|03/05-06/05
|9. Ulusal Haseki Tıp Kongresi
|DİĞER
|ANTA
|09/05-13/05
|V. Balkan Ülkeleri Anestezi Günleri
|ANESTEZİY...
|GAZİ
|22/06-24/06
|Ege Periton Kanseri ve Sıcak Kemoterapi Sempozyumu
|TIBBİ...
|İZMİ