Kastamonu Üniversitesi ile Hamdard işbirliği protokolü imzaladı

İmzalanan işbirliği mutabakatının kapsamı teknolojik yenilik, Ar-Ge, tasarım, sistem entegrasyonu, dış ticaret ve sertifikasyon faaliyetleri kapsamında proje geliştirilmesi, etkinlikler planlama ve yürütme konularında ortak çalışmalar yapılması; teknik seminer, sempozyum, kongre, çalıştay vb. etkinlikler yapılması ve destek verilmesi; Kastamonu Üniversitesi öğrencileri için staj ve araştırma çalışmaları yapılması konularında eşgüdüm çalışmaları yürütülmesi, taraflarca hem fikir olunan proje, araştırma, tez vb. çalışmalar için HAMDARD imkanlarının kullanılması; ayrıca TÜBİTAK, TSE, KOSGEB gibi kuruluşların destek programlarından ve fiziksel imkanlarından faydalanma girişimlerinde bulunulması; yapılan çalışmaların ulusal ve uluslararası tanıtımının sağlanması için gerekli çabaların gösterilmesi hususlarını içeriyor.

200 yıllık birikim, Türk sermayesi ve girişimiyle halk sağlığı için Türkiye’de

Hamdard Gıda İthalat İhracat Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Dere, Bangladeş’in 200 yıllık bitki ve ayurveda çalışmalarını bilgi ve deneyimi ülkemize getirerek, kendi genetik yapımıza uygun ürünler üretmeyi amaçladıklarını belirterek, “AR-GE desteği de verebilen, tamamen Türk sermayesi ile kurulmuş olan fabrikamız, sosyal ve etik sorumluluk bilinci ile hareket etmektedir. Hamdard, Kastamonu Tosya’da yaklaşık 5000 metre kare kapalı alana sahip tam entegre bir tesiste üretimlerini sürdürmektedir. Yenilikçi vizyonu ile yüzde yüz doğal, koruyucu ve sağlığa destek olan ürünler ile hem yurt içinde hem de uluslararası pazarda büyümeyi hedeflemekteyiz. Vücudun dışarıdan alması gereken vitaminleri, temel yağ asitleri, sağlığı koruyucu ve destek olan ürünleri üretirken önceliğimiz insan sağlığıdır. Türkiye’de büyümekte olan OTC pazarında bitkisel ve doğal ürünler ile sektöre yeni farklı bir bakış açısı getirmeyi planlıyoruz. Kendi değerlerine sahip çıkan, sağlıklı ve temiz ürünler üretmek en önemli değerlerimizdendir.” diye konuştu.

Sosyal sorumluluk bilinciyle hareket ediyoruz

Dere, “Kendi topraklarımızdan çıkan bitkilerin korunması ve yaşaması için üniversiteler ile iş birliği görüşmeleri yaparak endemik bitkilerimizi korumayı hedefliyoruz. Öncelikle kendi topraklarımızdan sağlayacağımız ham maddeler ile çiftçimizi ve tarımı destekliyoruz. Günümüz modern araştırma ve klinik çalışmalarının desteklediği kadim tıp sistemlerine dayalı bütüncül sağlık yaklaşımını esas alarak, fitoterapi ürünleriyle insan sağlığının sürekliliğini amaçlıyoruz.” diye sözlerine ekledi.

Üniversite ile yapılan işbirliğiyle birçok faaliyet gerçekleştirilecek

Bangladeş, Pakistan ve Hindistan’da faaliyet gösteren Hamdard Üniversitesi ile de ikili işbirliği ve Mevlana mutabakatı kapsamında imzalanan anlaşma neticesinde öğrenci ve akademisyen değişimi, ortak projeler ve faaliyetler yapılması hususunda işbirliği yapılacak.

Rektörlük toplantı salonunda yapılan imza törenine; Bangladeş Hamdard Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Md. Abdul Mannan, Hamdard Gıda İthalat İhracat Dış Ticaret Ltd. Şti. Yönetim Kurulu Başkanı Celal Dere, KUSİ İl Temsilcisi ve Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Saim Ateş, Rektör Danışmanı Doç. Dr. S. Tunay Kamer, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Kılıçoğlu, Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Özgür Öztürk, Fazıl Boyner Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Topal ile Bangladeş Hamdard Üniversitesi’nden gelen akademisyenler ve Hamdard Gıda İthalat İhracat Dış Ticaret Ltd. Şti firma yetkileri iştirak etti.

İmza merasimin ardından Üniversite külliyesinde ve Üniversite Merkezi Araştırma Laboratuvarında inceleme ve teknik gezi yapıldı.

