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Kastamonu'da 2 doktor ve 3 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı
Kastamonu Devlet Hastanesi'nde görevli 2 uzman doktor ile 3 sağlık çalışanının da yapılan ilk testlerinde korona virüs tespit edildiği öğrenildi.
Kastamonu'da 2 doktor ve 3 sağlık çalışanı korona virüse yakalandı
17 Haziran 2020 17:38 - DHA
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Edinilen bilgiye göre son günlerde vaka sayılarının artmaya başladığı Kastamonu'da yeni vakalar gelemeye devam ediyor. Edinilen bilgiye göre Kastamonu Devlet Hastanesi'nde görevli 2 uzman doktor ile 3 sağlık çalışanı korona virüs testine alındı. İlk test sonuçları pozitif çıkan 5 kişi filyasyona alındı.

VAKA SAYISI ARTIYOR

Öte yandan Kastamonu'nun Araç ilçesine bağlı Çay Mahallesi'nde karantina altında bulunan vatandaşlarda yapılan muayenede, yeni tip korona virüs hastalığı tespit edildi. Çay Mahallesi'nde ikamet eden 15 vatandaşta, korona virüs tespit edilmesinin ardından yapılan filyasyon çalışmasında, vakaların temas çevresine yapılan testlerde de pozitif vakalara rastlandı. Kastamonu Valiliği tarafından yapılan filyasyon çalışmasında karantina altındaki bazı vatandaşların rahatsızlanması üzerine yapılan testlerde pozitif vakalar görüldü. Ekiplerin, karantina altındaki Çay Mahallesinde filyasyon çalışmaları halen devam ediyor.

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