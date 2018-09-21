Kasten adam öldürme suçu ile adına dava açılan doktor için Yüksek Sağlık Şurası'ndan rapor bekleniyor

Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan doktor H.E. katılmadı.
Sanık avukatının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası'ndan sanığın kastı, ihmali, kusuru bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için beklenilen raporun mahkemeye henüz gelmediğini söyledi.
Mahkeme savcısı, dava dosyasının ve raporun dönüşünün beklenilmesini talep etti.
Mahkeme heyeti, duruşmayı, dava dosyasının ve raporun Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası’ndan dönüşünün beklenilmesi için erteledi.
Adana'da Ferhat ve Zümrüt Umakoğlu'nun 6 Ağustos 2015 tarihinde hastanede dünyaya gelen Yağız Sezai ismini verdikleri bebek, taburcu edildikten bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.
Ailenin şikayeti üzerine çocuk doktoru H.E. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, yapılan itiraz sonucu ise Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinde "İhmalli davranışla kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme ise görevsizlik kararıyla dosyayı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.
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