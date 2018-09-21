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Kasten adam öldürme suçu ile adına dava açılan doktor için Yüksek Sağlık Şurası'ndan rapor bekleniyor
Adana'da sağlık durumuyla ilgilendiği bir günlük erkek bebeğin ihmalli davranışla ölümüne neden olduğu iddia edilen çocuk doktorunun 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.
Kasten adam öldürme suçu ile adına dava açılan doktor için Yüksek Sağlık Şurası'ndan rapor bekleniyor
21 Eylül 2018 - AA
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Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan doktor H.E. katılmadı.

Sanık avukatının katıldığı duruşmada mahkeme başkanı, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası'ndan sanığın kastı, ihmali, kusuru bulunup bulunmadığı hususunda rapor düzenlenmesi için beklenilen raporun mahkemeye henüz gelmediğini söyledi.

Mahkeme savcısı, dava dosyasının ve raporun dönüşünün beklenilmesini talep etti.

Mahkeme heyeti, duruşmayı, dava dosyasının ve raporun Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası’ndan dönüşünün beklenilmesi için erteledi. 

Adana'da Ferhat ve Zümrüt Umakoğlu'nun 6 Ağustos 2015 tarihinde hastanede dünyaya gelen Yağız Sezai ismini verdikleri bebek, taburcu edildikten bir süre sonra rahatsızlanarak hayatını kaybetmişti.

Ailenin şikayeti üzerine çocuk doktoru H.E. hakkında kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmiş, yapılan itiraz sonucu ise Adana 11. Asliye Ceza Mahkemesinde "İhmalli davranışla kasten adam öldürme" suçundan dava açılmıştı. Mahkeme ise görevsizlik kararıyla dosyayı Adana 4. Ağır Ceza Mahkemesi'ne göndermişti.

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8
1) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
21.09.2018 17:52:53
"İhmal suretiyle kasten adam öldürme suçu" ceza hukukumuzda 10 yıldan fazla vardır ve temeli ; yapılabilecek bir şey varken o işlemi yapmayarak kişinin ölümüne giden yolda seyirci olmak şeklinde özetlenebilir. Her meslektaşımızın başına gelebilecek bir durum olup inşallah hiç bir doktor bu terimsel karmaşalarla cani muamelesi görerek yargılanmaz.
People
7
2) dr (prt)
21.09.2018 15:17:01
vah doktorum vah.hastayı tedavi etmek senin neyine.vah ki vah.
People
8
3) dr (tbb)
21.09.2018 14:57:26
BU MEMLEKETTE DOKTORLUK YAPILMAZZZ.
People
11
4) Krizantem (Dr)
21.09.2018 14:53:41
Aynı cümlenin içinde hem ihmal denmiş hem kasıt. Bu nasıl birşey? Bu iki kavramı yanyana getiren beyinler doktoru yargılayacak ve doğru sonuca götürecek kanaate erişecek öyle mi? Zavallı ülkem, zavallı doktorum. Doktor doktor olalı böyle zulüm görmedi.
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