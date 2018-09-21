Kasten adam öldürme suçu ile adına dava açılan doktor için Yüksek Sağlık Şurası'ndan rapor bekleniyor

Adana'da sağlık durumuyla ilgilendiği bir günlük erkek bebeğin ihmalli davranışla ölümüne neden olduğu iddia edilen çocuk doktorunun 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davanın duruşması görüldü.

21 Eylül 2018 - AA