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Katar'da MERS virüsü alarmı
Katar, 65 yaşında bir kişide Orta Doğu Solunum Sendromu (MERS) virüsünün görüldüğünü duyurdu
Katar'da MERS virüsü alarmı
19 Şubat 2020 - AA
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DOHA - Sağlık Bakanlığından yapılan ve Katar resmi ajansı QNA'da yer alan açıklamada, birçok kronik hastalığı bulunan 65 yaşında bir kişide MERS virüsünün tespit edildiği, hastanın gerekli tedavi için hastaneye kaldırıldığı kaydedildi.

Açıklamada, MERS'in, bir koronavirüs çeşidinin neden olduğu viral solunum yolu hastalığı olduğu ancak Çin'de çıkan yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) farklı olduğu dile getirildi.

Katar'da şimdiye kadar Çin'de çıkan Kovid-19 virüsüne yakalanan olmadığı belirtildi.

Anahtar Kelimeler:

mers kovid-19 katar

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