Katarlı sağlıkçılara Göğüs Hastanesi Uyku Merkezi’nde eğitim

Cihazlar, Ortam, Uygulama Yöntemleri ile Yeniliği Yakalamış Bir Merkez

Doktor ve uyku teknisyenlerinden oluşan Katarlı ziyaretçiler için, teorik ve pratik olmak üzere 3 günlük yoğun bir eğitim programı hazırlandı. Uyku merkezinde kullanılan cihazlar ve uygulamalar hakkında bilgi edinen Katarlı ziyaretçiler, ünitedeki cihaz ve olanaklardan etkilendiklerini, deneyimli kadronun bilgilerinden faydalanmış oldukları için mutlu olduklarını ifade ettiler. Katar’ da bir özel hastanede çalıştığını ve burada aldığı eğitim ile merkezlerinde açılacak olan uyku laboratuarı için çalışma başlatacağını söyleyen Dr. Hassan Sawaf: “Burası Uyku bozuklukları konusunda hayalini kurduğumuz bir merkez. Çalıştığım hastanede bir Uyku Labaoratuvarı açmak istiyoruz ve bunun için de tam teşekküllü bir merkezde eğitim görmek gerekiyordu. Tavsiye üzerine bu hastaneye geldik. Son teknolojideki cihazlar, oluşturulan ortam, uygulama yöntemleri ile yeniliği yakalamış bir merkezden ve deneyimli bir ekipten eğitim almış olmak sevindirici. Bize gösterdikleri ilgiden ve paylaştıkları değerli bilgilerden dolayı tüm ekibe çok teşekkür ediyoruz.” dedi

Sunulan hizmette sürekli olarak güncelliği yakalayabilmeyi amaç edindiklerini vurgulayan ünite sorumlu hekimi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Eğt. Gör. Doç. Dr. Zeynep Zeren Uçar Hoşgör şöyle konuştu : “Uygulamalarımızı, cihazlarımızı yenilikçi tutmaya çalışarak çeşitli teşhislerle gelen hastalara hizmet veriyoruz. Katar ‘dan gelen misafirlerimizle uyku bozuklukları konusunda evrensel anlamda güncel bilgileri çeşitli rehberler eşliğinde tartışma fırsatı bulduk. Ünitemizde bulunan tüm cihazların kullanımını, tanı ve tedavide kullandığımız yöntemleri paylaştık. 3 günlük sıkıştırılmış ama yoğun bir eğitim programı hazırladık.”

Uluslararası Bilimsel Etkileşimler Önemli

Yakın zamanda yapılan genişletme tadilatının ardından Uyku Merkezindeki yatak sayısının 6’dan 9 yatağa çıkarıldığını söyleyen hastane Başhekimi Eğt. Gör. Uzm. Dr. Enver Yalnız : “Merkezimiz Türk Uyku Tıbbı Derneği ve Avrupa Uyku Araştırmaları Derneği tarafından 2006 yılında akredite edilmiştir. 2016 yılında Uyku Araştırmaları Derneği tarafından da akredite, 2017 yılında da TUTD tarafından reakridite edilmiş özelliktedir. Güncel teknolojiyi takip eden cihazlara ve donanım yapıya sahip bir kalitede hizmet veriyoruz. Tabi ki burada tüm bu güncelliğe uyum sağlayan deneyimli bir kadro olduğunu da unutmamak gerekir. Katarlı meslektaşlarımızı hastanemizde ağırlamış olmaktan memnuniyet duyduk. Uluslar arası bu tarz bilimsel etkileşimlerin gelişime katkısı önemlidir” dedi.

