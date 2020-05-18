Kawasaki hastalığı veya toksik şoka benzeyen çocuk hastalığı koronavirüsle bağlantılı mı?

Hastanelere başvuran çocuklarda sürekli yüksek ateş, ciltte kızarıklık, karın ağrısı ve el veya ayakların da soğuk olduğu görülüyor.

İngiltere'de doktorlar, söz konusu hastalıkla ilgili yaptıkları araştırmalar neticesinde, bu hastalığa yakalanan çocuklarda belli kan değerlerinin yüksek çıktığını tespit etti.

Araştırmaya göre, bu rahatsızlığın görüldüğü çocuklara yapılan kan tahlillerinde demir miktarını gösteren ferritin ve CRP değerlerinin yüksek olduğu görüldü. Bu iki değer genellikle vücutta iltihap olduğuna işaret ediyor.

Diğer yüksek olduğu görülen değerler de kalpte sorun ve pıhtılaşma olduğuna işaret eden troponin, BNP ve D-dimer olarak sıralanıyor.

Dünyada bu rahatsızlığın tespit edildiği çocukların sayısı 100'lerce olarak telaffuz ediliyor. Avrupa'da vaka sayısı 200'ü aşarken, ABD'nin sadece New York eyaletinde ise 100'den fazla çocukta görüldü.

Covid-19'la bağlantısı var mı?

Asıl merak edilen soru, bunun koronavirüsle bağlantısı olup olmadığı ancak cevabı doktorlar da henüz bilmiyor.

Doktorlar, bu hastalığın görüldüğü çocuklara Covid-19 testini uyguladı ve pozitif çıkan da, negatif çıkan da oldu. Ancak bu testlerin doğruluğu da son dönemde sorgulanmaya başlandığı için kesin olarak "Covid-19'la bağlantısı yok" denilemiyor.

Koronavirüsle bağlantısı olan ancak hem geç ortaya çıkan hem de nadir görülen bir yüksek ateş ve iltihap sendromu olabilir. Bununla bağlantılı olmayıp başka bir mikrop ya da virüsle ilgili de olabilir.

Avrupa Birliği bünyesindeki Avrupa Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezi (ECDC), çocuklarda görülen bu sendrom ile Covid-19 arasında henüz bir bağlantı tespit edilemediğini duyurdu.

ECDC'nin hastalıkla ilgili 15 Mayıs'ta yayımladığı bilgi notunda, "SARS-CoV-2 enfeksiyonu ile bu yeni klinik çoklu sistem enflamasyonu arasında bir ilişki bu tarihe kadar kurulabilmiş değil, ancak arada bir bağ olması ihtimali de makul görünüyor" dedi.

İngiltere'de Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) yaptığı açıklamada doktorlara, bu hastalığın koronavirüsle her türlü bağlantısını çok dikkatle incelemeleri ve tedaviyi buna göre hızlı bir şekilde gerçekleştirmeleri çağrısı yaptı.

'Çoklu sistem inflamasyon rahatsızlık' nedir?

Bu durum, bağışıklık sisteminin çok sert tepki verdiği ve vücudu birçok farklı şekilde etkileyebilen, en önemlisi de kan damarlarında sızıntıya sebep olan Kawasaki Hastalığı'na neden olabilen bir rahatsızlığa işaret ediyor.

Kawasaki Hastalığı, kalpteki kan damarlarının şişmesi sonucu tüm vücutta kızarıklar oluşmasına ve yüksek ateşe neden oluyor.

Bu durum ortaya çıktığında kan basıncı düşüyor ve akciğerlerle diğer organlardaki sıvı seviyesi artıyor.

Bu da durumun ciddiyetini artırarak çok kritik bir seviyeye getiriyor. Hastaların acil olarak yoğun bakımda tedaviye başlaması ve kalp, akciğerler ve bazı durumlarda böbrek gibi diğer organların desteklenmesi gerekiyor.

ECDC'nin bilgi notunda, hastalığın hem Kawasaki Hastalığı hem toksik şok sendromunun belirtilerini taşıdığı vurgulandı.

Notta, "Görülen belirti ve semptomlar, Kawasaki Hastalığı ile toksik şok sendromunun bir karışımı olarak tezahür ediyor ve ateş, karın ağrısı ve kalpte sıkıntı gibi rahatsızlıklar ortaya çıkarıyor" denildi.

Toksik şok da bağışıklık sisteminin aşırı reaksiyon gösterdiği çok ciddi bir sendrom.

Reuters haber ajansına konuşan Columbia Üniversitesi Tıp Merkezi'nden Mark Gorelik, bu vakaların Kawasaki hastalığı olmadığını, ama onun gibi bağışıklık sisteminin aşırı tepkisini tetikleyen bir patojenden kaynaklandığını ifade etti.

Başka semptomlar var mı?

İngiltere'de de hastaneye kaldırılan çocuklarda her iki rahatsızlığın belirtileri üst üste tespit edildi.

Çocuklarda farklı semptomlar da görüldü. Bunların başında karın ağrısı, mide ve bağırsaklarda yani sindirim ve boşaltım sisteminde sorunlar ve kalpte enflamasyon geliyor.

Hastanelere başvuran çocuklarda sürekli yüksek ateş ve ciltte kızarıklığın yanı sıra karın ağrısı ve el veya ayakların da soğuk olduğu görülüyor.

Bu durumun koronavirüsün geçirdiği bir değişimden kaynaklandığına dair bir kanıt yok. Yetişkinlerde benzer bir durumun görülmemiş olması bu olasılığın düşük olarak görülmesine yol açıyor.

Ancak bunun koronavirüs bulaştıktan bir süre sonra daha genç bağışıklık sistemlerinin geliştirdiği bir tepki olabileceği belirtiliyor.

Ne kadar yaygın?

Şu ana kadar dünya genelinde yüzlerce vaka tespit edildi.

Avrupa Birliği bünyesindeki ECDC, birlik üyeleri ile İngiltere'de şu ana kadar 230 şüpheli vakanın tespit edildiğini duyurdu.

Açıklamada, biri İngiltere'de, diğeri de Fransa'da olmak üzere iki çocuğın yaşamını yitirdiği vurgulandı. Vakaların görüldüğü diğer Avrupa ülkeleri arasında İtalya, İspanya ve İsviçre de var.

İngiltere Pediatri Yoğun Bakım Vakfı tarafından Nisan ayı sonunda doktorlara "acil" koduyla gönderdiği uyarı ile gündeme gelen rahatsızlık için, "İngiltere'de çocuklar arasında Covid-19'la bağlantılı bir inflamatuar sendromu ya da henüz ne olduğu tespit edilemeyen yeni bir bulaşıcı patojenin görülmeye başlaması kaygı yaratmıştır" denilmişti.

ABD'nin New York eyaletinde çocukların sayısı 100'ü geçti. New York Valisi Andrew Cuomo, "Bu, çok rahatsız edici bir durum" dedi.