Kaybettikleri meslektaşlarına destek amacıyla sandık kurdular

HEK-SAN'dan yapılan açıklamaya göre, hekimler, özellikle pandemi döneminde hemen hemen her gün ülkenin dört bir yanından gelen doktor ölüm haberlerinin ardından, vefat eden meslektaşlarının ailelerine destek olmak için bir araya geldi.

Türkiye'deki tüm hekimlere gerekli durumlarda maddi ve manevi olarak destek olmak amacıyla İstanbul Aile Hekimliği Derneğinin binlerce üyesinin desteğiyle kurulan HEK-SAN, kalıcı bir yardımlaşma kurumu olmak amacıyla hizmet verecek.

Türkiye'nin Kovid-19'la savaşında önemli bir rol oynayan doktorlar, "Hekim Yardımlaşma Sandığı bir bağdır" sloganıyla kurdukları sandıkla, kaybettikleri meslektaşlarının ailelerinin yanında olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen HEK-SAN Yönetim Kurulu, insanı yaşatma ve hayata faydalı olmanın en yüksek motivasyon nedenleri olduğunu belirterek, hekimlerin sıkıntılarında yanlarında olunamadığını, maddi ve manevi desteğin yeterince gösterilemediğini kaydetti.

Türkiye'de hekim olarak çalışmanın yeterince zor olduğunu belirten HEK-SAN Yönetim Kurulu, şu değerlendirmede bulundu:

"Bizler sağlıkta şiddetle, iş yükümüzün fazlalığıyla, mesleki saygınlığın günden güne azaltılmasıyla her geçen gün daha çok yıpranıyor, tükeniyor, sağlığımızı kaybediyoruz. Bu şartlar altında hemen hemen her gün bir meslektaşımız hakkında ciddi bir hastalık haberi alıyor, bazen de ne yazık ki meslektaşlarımızın vefat haberini alıp derin bir üzüntüye kapılıyoruz. Hekimler uzun süreli hastalıklarda izin kullandıkları süre boyunca maddi kayıplara uğruyor, aile hekimlerinin 180 günden uzun hastalık izni kullanması durumunda sözleşmeleri feshediliyor. Kendi bireysel iş dünyamızda bizler çoğu zaman bu hekim arkadaşlarımızın durumundan haberdar olamıyor, olduğumuz zamanlarda ise hakkıyla zorlukları ve yalnızlıklarını gideremiyoruz. Vefat eden meslektaşlarımızın ailelerinin yanında olmak, hastalık sebebiyle çalışamayan arkadaşlarımıza destek vermek, ilerleyen dönemlerde birçok avantajla meslektaşlarımızla birlikte hareket etmek adına Hekim Yardımlaşma Sandığımızı kurduk. Tüm hekimlerimizi destek vermeye davet ediyoruz."

Hekim Yardımlaşma Sandığı, Türkiye'nin en büyük aile hekimliği derneği olan İSTAHED'in binlerce üyesinin desteği ile kurulmuş, ülkemizdeki tüm hekimler için çalışmaya devam etmektedir.