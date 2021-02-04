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Kayıp tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
Çanakkale'nin Ayvacık ilçesinde kaybolan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek'in ormanlık alanda cansız bedenine ulaşıldı
Kayıp tıp öğrencisinin cansız bedenine ulaşıldı
04 Şubat 2021 17:33 -
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Ailesiyle gittiği yazlıkta kaybolan tıp öğrencisi ölü bulundu.

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi Kocaköy köyü sahilinde bulunan yazlık evde ailesi ile kalan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi 4'üncü sınıf öğrencisi Kaan Şimşek (23), dün akşam saat 17.00 sıralarında evlerinin yakınında basketbol oynadı. Ancak Şimşek'i bir daha gören olmadı.

Akşam olmasına rağmen oğullarının eve dönmemesi üzerine endişelenen Mükremin-Nadire Şimşek çifti, jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.

İhbar üzerine jandarma ve AFAD ekipleri, bölgede arama kurtarma çalışması başlattı. Sabaha kadar devam eden çalışmalarda, Kaan Şimşek’in izine rastlanamadı.

Jandarma komandolarının da görev aldığı arama kurtarma çalışmalarında iz takip köpeği de kullanıldı.

ORMANLIK ALANDA CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Kaan Şimşek'in cansız bedeni, arama kurtarma ekiplerince evinden iki kilometre uzaklıkta ormanlık alanda bulundu.

Gencin cesedi, olay yerindeki ilk incelemenin ardından Ayvacık Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Anahtar Kelimeler:

kaan simsek tip ogrencisi

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