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Kaymakam sağlıkta şiddeti sert sözlerle kınadı: İnsanlık dışı ve tamamıyla magandalık
Beykoz Kaymakamı Ahmet Katırcı, saldırıya uğrayan Sümeyra Akdemir ve Yaşar Türkyılmaz'ı ziyaret etti
Kaymakam sağlıkta şiddeti sert sözlerle kınadı: İnsanlık dışı ve tamamıyla magandalık
14 Ekim 2019 - AA
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İSTANBUL - Katırcı, Beykoz Nurullah Baldöktü Aile Sağlığı Merkezi'nde A.M.S. tarafından saldırıya uğrayan Yaşar Türkyılmaz ve sağlık çalışanı Sümeyra Akdemir'e geçmiş olsun ziyaretinde bulundu.

Sağlık personeli ASM'deki dehşet anlarını anlattı: Ben yumruktan sonra yere düştüm 

Merkezde tıbbi sekreter Sümeyra Akdemir'i ve sağlık çalışanlarını ziyaret eden Kaymakam Ahmet Katırcı, "Bunun hiçbir açıklaması yok. İnsanlık dışı ve tamamıyla magandalıktır. Bu kelimeleri özellikle kullanıyorum. Magandalık. Bunu yapabilecek bir adamın insanım diye, erkeğim diye bu sağlık ocağına girmemesi lazım. Bu kadar basittir ama onun karşılığında 65 yaşına rağmen bu kızı korumak için kendini feda etmiş bir adam var. Haklı dahi olsa bir sağlıkçıya, bir kadına hiçbir kimse şiddet uygulayamaz" diye konuştu.

Çocuğuna ilaç yazdırmak isteyen kişi doktorun itirazı üzerine sağlık personelini darbetti 

Ziyaretin ardından Kaymakam Katırcı ve beraberindekiler, olayın yaşandığı bankoyu inceledi ve Sümeyra Akdemir'den olayı tekrar dinledi.

Sağlık görevlisi Akdemir'e çiçek hediye eden Katırcı, daha sonra Yaşar Türkyılmaz'ı evinde ziyaret ederek, göstermiş olduğu tavır nedeniyle tebrik ederek geçmiş olsun dileklerini iletti.

Anahtar Kelimeler:

saglikta siddet ahmet katirci

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People
16
1) Dr bezgin (Doktor )
14.10.2019 17:44:44
Videoyu izleyince kanım dondu resmen.. Savunmasız bayana ve yaşlı bir amcaya acımasızca öldüresiye atılan yumuruklar.. Bu hadise Yoğun gündem dolayısıyla unutulup gitmesin.. Bu gözü dönmüş cani terörist en ağır cezayla cezalandırılsın.. Böyle teröristlerin böyle canilerin aramızda dolaşamamaları ümidiyle.
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