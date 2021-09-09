Kaymakamlığın izin vermediği aşı karşıtı mitinge İstanbul Valiliği'nden izin

Anadolu Birliği Partisi, "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" çağrısı ile Maltepe Miting Alanı'nda 11 Eylül Cumartesi günü miting yapılması talebiyle İstanbul Valiliği'ne başvuruda bulundu.

Başvuru valilikçe kabul edildi.

Valilikten, bahse açık yer toplantısı talebi ilgi (a) (b) (c) genelgeler ile ilgi (ç) Sağlık Bakanlığı Salgın Yönetimi ve Çalışma rehberinde belirtilen kurallara riayet edilmesi kaydıyla uygun görüldüğü, belirtilen yer, tarih ve saatlerde gerekli gerekli emniyet tedbirlerinin alınacağı belirtildi.

Maltepe Kaymakamlığ​ı izin vermemişti

Öte yandan Maltepe Kaymakamlığı, aşı karşıtları tarafından düzenleneceği açıklanan mitinge izin verilmeyeceğini açıklamıştı.

Maltepe Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında Maltepe Kaymakamlığı'nın izinleriyle 11.09.2021 tarihinde Maltepe Miting Alanı'nda "Anayasayı Koruma İnisiyatifi Bir Araya Geliyor" konulu bir miting düzenleneceği yönünde haber ve paylaşımlar yapıldığı tespit edilmiştir. Söz konusu etkinliğin düzenlenmesi için izin verilmesi talebiyle Anadolu Birliği Partisi tarafından 23.08.2021 tarihinde Kaymakamlığımıza yapılan başvuruya; toplu yapılacak etkinliklerin Covid-19 virüsünün bulaş riskini artıracağı ve salgınla mücadele çalışmalarını olumsuz yönde etkileyebileceği değerlendirilerek izin verilmemiştir" denildi.