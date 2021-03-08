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Kayseri Devlet Hastenesi çalışanlarından anlamlı 'Kadınlar Günü' klibi
Kayseri Devlet Hastanesi çalışanları 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla klip hazırladı
Kayseri Devlet Hastenesi çalışanlarından anlamlı 'Kadınlar Günü' klibi
08 Mart 2021 14:42 - İHA
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Son bir yıldır korona virüs salgını nedeniyle yoğun mesaisini sürdüren sağlık çalışanları, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü unutmadı.

Devlet Hastanesinde görevli personeller, hazırladıkları videoda hayatta kadının önemini anlatan mesajlar verdi.

Hastane personelleri, ameliyat masasında, hasta başında, laboratuvarda, yemekhanede kadınla ilgili duygularını paylaştı. Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi İsmail Altıntop ise, "Her başarının arkasındaki gizli kahramandır kadın" diyerek kadının önemini belirtti.
 

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