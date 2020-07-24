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Kayseri İl Sağlık Müdüründen koronavirüs uyarısı: Çay ikramlarını iptal edelim
SON 3 günde koronavirüs vaka sayıları en çok artan iller arasında bulunan Kayseri'de İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli, "Çay ikramlarını iptal edelim" uyarısı yaptı.
Kayseri İl Sağlık Müdüründen koronavirüs uyarısı: Çay ikramlarını iptal edelim
24 Temmuz 2020 15:23 - DHA
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün 'Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu'nu açıklarken, "Son 3 gün vaka sayısı en çok artan iller Ankara, Konya, Şanlıurfa, Batman, Adana, Kayseri, Erzurum" ifadelerini kullandı. Kayseri İl Sağlık Müdürü Ramazan Benli de bunun üzerine Twitter hesabından paylaşım yaparak, vatandaşları uyardı. Benli, "Kayseri'deki vaka artışı dün açıklandı. Karşılaştığımız herkesi Covid taşıyormuş gibi düşünerek davranmalıyız. Maske, mesafe; çay ikramlarını iptal edelim" ifadelerini kullandı.

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