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Kayseri Sağlık Müdürü: 'Bundan sonra sağlık hukukunu hekimliğin bir parçası olarak görmek gerekiyor'
İl Sağlık Müdürlüğü, Erciyes Üniversitesi ve Kayseri Devlet Hastanesi tarafından Sağlık’ta hukuk konulu bir sempozyum gerçekleştirildi. Düzenlenen sempozyuma; Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan’da katıldı.
Kayseri Sağlık Müdürü: 'Bundan sonra sağlık hukukunu hekimliğin bir parçası olarak görmek gerekiyor'
24 Aralık 2018 - İHA
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Kayseri’de Sağlık’ta Hukuk konulu sempozyum yapıldı. Kayseri Devlet Hastanesi 5. Blok konferans salonunda düzenlenen sempozyuma; Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Murat Doğan, İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli, Kamu Hastaneleri Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Öğretim görevlileri, Hukuk Fakültesi öğrencileri ve Devlet Hastanesinde çalışan hekimler katıldı. 
Sempozyumda konuşan Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Murat Doğan, “ Doktorluk mesleği toplumda saygınlık kazanmış meslek dalları arasında yer alıyor. Bu hususta herkes hemfikirdir. Fakat son yıllarda sağlıkta üzücü olaylar yaşanıyor. Hekimlere şiddete varan bir tepki ile karşı karşıyayız. Bunda bir çok faktör rol oynuyor. Hedef kitlemiz zaten sağlık çalışanı. Bu eğitimle hekim ve sağlık çalışanlarının hukuk nazarında suçlu olmamak adına neler yapması, nelere dikkat etmesi gerektiği, sorumluluk doğmadan güven içerisinde çalışabilmek için neler değerliymiş onlar anlatılacak” dedi. 
Daha sonra konuşan Kayseri Devlet Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. İsmail Altıntop ise, “Devlet Hastanemizi 7 ay önce açtığımızda bir hedefimiz vardı. Kayserimiz güzel bir hizmet alsın, hastalarımız burada tedavi olsunlar, niyetimiz buydu. Özellikle acil eğitimler verdik. Adli tıp raporları nasıl düzenlenmesi ile ilgili eğitimler vermeye başladık. Başhekimlikle beraber hasta sayısının artmasında şunu gördük. Sadece bir verinin istenmesinde bile ne kadar çok hukuki durum var” şeklinde konuştu. 
İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ali Ramazan Benli’de hukukçuların konuya bakışına önem verdiklerini dile getirerek, 2010 yılında malpraktis yasasının çıkmasıyla beraber hekimlik mesleğinin ve sağlıkçıların bu duruma ayak uyduramadığını söyledi. Benli ayrıca, bundan sonra sağlık hukukunu hekimliğin bir parçası olarak görmek gerktiğini ve ona göre tedbir alınmasını istedi. 
Yapılan konuşmaların ardından iki oturum şeklinde düzenlenen sağlıkta hukuk sempozyumu,Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof.Dr. Murat Doğan’ın başkanlığında gün boyu devam etti. 

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