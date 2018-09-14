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Kayseri Şehir Hastanesi bölge hastalarına otel konforunda hizmet sunuyor
Kayseri Şehir Hastanesi bünyesindeki Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi, yetişkin ve çocuklar için ayrı robotik rehabilitasyon yürüme cihazları, 5 hidroterapi havuzu ve tek kişilik odalarıyla fizik tedavi hastalarına otel konforunda hizmet veriyor.
Kayseri Şehir Hastanesi bölge hastalarına otel konforunda hizmet sunuyor
14 Eylül 2018 - AA
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Serebral palsi, omurilik yaralanması, inme gibi nedenlerle fizik tedavi görmesi gereken hastalar, 150 yataklı hastaneden yararlanabiliyor. İmkanlarından dolayı Kayseri'nin yanı sıra çevre illerdeki fizik tedavi hastalarının da tercih ettiği hastane, özel hastanelerin verdiği pek çok hizmeti devlet bünyesinde sunuyor.
Hastanede, fizik tedaviye ihtiyacı olan çocuk hastalara, robotik rehabilitasyon yürüme cihazı ile  yürüme becerisi kazandırılmaya çalışılıyor. Çocuklar robotla egzersiz yaparken bir yandan da ekrana yansıtılan oyunlarla adımlarını sıklaştırmaya çalışıyor. Uygun görülen hastalar robotik rehabilitasyon yürüme cihazının yanı sıra hidroterapi havuzlarından da yararlanarak tedavi görüyor.
Fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Doç. Dr. Havva Talay Çalış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, daha önce çalıştığı Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesinde robotik yürüme cihazından sadece yetişkinlerin faydalanabildiğini, çocuk hastaların ise yararlanamadığını hatırlattı.
Şehir Hastanesi'ndeki yeni imkanlar sayesinde çocukların da robotik cihaz sayesinde yürüme egzersizi yapabildiğini anlatan Çalış, şunları kaydetti:
"Serebral palsi, inme, omurilik yaralanması gibi hastalıkları geçiren, ayakta durabilen ancak yürümekte zorluk çeken hastalarımızı yürütmeye adapte etmek için bu tedaviye alıyoruz. İyileşme hızlarının artışını sağlıyoruz. Bu tür robotik cihazlar, fizyoterapistin yaptıracağı tedavinin kat kat daha fazlasının yapılmasını sağlıyor. Fizyoterapistin bir saatte yaptıracağı egzersiz, daha kısa sürede yapılıyor. Çocuklar için okul çıkışı, diğer yetişkinler için de iş çıkışı hizmet vermeye akşamları da devam ediyoruz. Özel hastanelerden farksız bir hizmet sunuyoruz. Gelen hastaları geri çevirmiyoruz, daha önce aylar sonrasına randevu verebiliyorduk şimdi ise en fazla 1 hafta sonra tedaviye başlayabiliyorlar."
- Asansörlü hidroterapi havuzları
Çalış, fizik tedavi ve rehabilitasyon hastalarının suyun kaldırma kuvvetinden yararlanmalarının iyileşmelerinde önemli rol oynadığına dikkati çekti.
Hastane bünyesinde su ısısı ayarlanabilir 5 hidroterapi havuzu bulunduğunu aktaran Çalış, "Hidroterapi havuzlarımızdaki lifting sistemiyle hastalar özel asansörle havuzun içine indiriliyor. Hastanın yürümesi, ayakta durması şart değil. Havuzun içinde fizyoterapist eşliğinde suyun kaldırma kuvvetinden yararlanarak egzersizleri yapılıyor." diye konuştu.
Hasta odalarının konforuna da değinen Çalış, en fazla iki kişilik odalarda hastaların tedavi gördüğünü belirtti.
Çalış, "Otel konforunda odalarımız mevcut. Her odanın içinde lavabo ve banyosu var. Hastalarımızı röntgene, laboratuvara taşıma personeliyle götürüyoruz. Fizik tedaviye ineceği zaman tekerlekli sandalyeyle tedavi hizmetine ulaşmasını sağlıyoruz. Odaların yapılış biçimi tekerlekli sandalyenin içeride rahatça hareket edebileceği şekilde dizayn edilmiş." şeklinde konuştu.
Serebral palsi hastası 14 yaşındaki Kemal Atik de uzun süredir hastanedeki hizmetlerden yararlandığını ve çok memnun kaldığını dile getirdi.

Anahtar Kelimeler:

kayseri sehir hastanesi

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