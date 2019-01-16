Kayseri Şehir Hastanesinde eş zamanlı ameliyat: Radikal radikal prostatektomi ve göbek fıtığı

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Şemsettin Akagündüz yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.
Kayseri Şehir Hastanesi üroloji uzmanları Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ve Op. Dr. Murat Keske tarafından gerçekleştiren operasyonla aynı anda hem radikal prostat kanseri ameliyatı, hem de göbek fıtığı ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı.
Akagündüz ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, aldığı sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu belirterek Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.
|İlan Tarihi
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|Kategori
|Tarih
|Etkinlik
|Kategori
|Yer
|19/01-19/01
|Akciğer Kanserinde Güncel Tedaviler Sempozyumu
|TIBBİ...
|ANKA
|17/01-19/01
|Ulusal Tüberküloz ve Göğüs Hastalıkları Kongresi
|GÖĞÜS...
|ANTA
|18/01-20/01
|İyi Klinisyenlik İçin İpuçları Toplantısı
|TIP EĞİTİMİ
|KIBR
|18/01-20/01
|TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ 40. Kış Sempozyumu
|GÖZ...
|ESKİ
|07/02-09/02
|2. Hematolojil Nadir Hastalıklar Kongresi
|HEMATOLOJİ
|KIBR
|07/02-09/02
|4. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Aile Hekimliği Kongresi
|AİLE...
|İZMİ
|08/02-09/02
|8. Atriyal Fibrilasyon Zirvesi
|KARDİYOLOJİ
|ANTA