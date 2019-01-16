Kayseri Şehir Hastanesinde eş zamanlı ameliyat: Radikal radikal prostatektomi ve göbek fıtığı

Hastaneden yapılan yazılı açıklamaya göre, Nevşehir'in Avanos ilçesinde yaşayan Şemsettin Akagündüz yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle Kayseri Şehir Hastanesi'ne başvurdu.

Kayseri Şehir Hastanesi üroloji uzmanları Doç. Dr. Mert Ali Karadağ ve Op. Dr. Murat Keske tarafından gerçekleştiren operasyonla aynı anda hem radikal prostat kanseri ameliyatı, hem de göbek fıtığı ameliyatı başarılı bir şekilde yapıldı.

Akagündüz ameliyatın ardından yaptığı açıklamada, aldığı sağlık hizmetinden çok memnun olduğunu belirterek Kayseri Şehir Hastanesi çalışanlarına teşekkür etti.