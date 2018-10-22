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Kayseri Şehir Hastanesinde göz hastalıklarına excimer lazer yöntemi ile müdahale
Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Necati Duru, hipermetrop, miyop ve astigmat hastalarının excimer lazer yöntemi ile en fazla 5 dakikada sağlıklı görme yetisine ulaştıklarını söyledi
Kayseri Şehir Hastanesinde göz hastalıklarına excimer lazer yöntemi ile müdahale
22 Ekim 2018 - İHA
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Türkiye’nin en büyük şehir hastanesi konumunda olan Kayseri Şehir Hastanesi’nde yapılan excimer lazer yöntemi ile hipermetrop, miyop ve astigmat hastaları, gözlüklerden 5 dakikada kurtuluyor. Excimer lazer ameliyatı hakkında bilgiler veren Kayseri Şehir Hastanesi Göz Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Necati Duru, operasyonunun ağrısız olduğunu söyleyerek, “18 yaşını doldurmuş, son 2 yılda 0.50’den fazla numarası değişmeyen, kornea dokusu kalınlığı yeterli olan hastalarımız yapacağımız tetkikler sonucunda farklı bir göz hastalığı da yoksa lazer tedavisine uygundur. Romatizma hastalığı olanlar, kontrolsüz diyabeti olanlar, hamile hastalarımız, emziren kadınlar ve belirgin göz hastalığı olanlar hastalarımıza standart lazer tedavisini uygulamıyoruz. Bu cerrahi bir operasyondur. Her cerrahi operasyonunun riskleri vardır. Enfeksiyon bizim için en önemli risktir ama çok nadir karşılaşıyoruz. Bıçaksız lazer dediğimiz yöntemde ise kornea dokusundan kapakçık kaldırıyoruz. Bu dokuda kırışıklıklar ya da bu doku altında birikimler olabilir. Bunlar bizim yönetebildiğimiz komplikasyonlardır. Çok nadir karşılaşıyoruz, hastalarımızın bunlardan korkmasına gerek yok. Modern dünyada uçağa binmekten vazgeçemediğimiz gibi lazer tedavisi olmak istiyorsak, bunlardan korkmamamız gerekir. Bıçaksız lazer yöntemi gerçekten ağrısız bir yöntem. Bu yöntemde hastalarımız 6 saat sonra iş hayatına dönebilir” ifadelerini kullandı.

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Operasyonda yüzde 99 oranında başarı elde ettiklerini kaydeden Duru, “Bu operasyonda yüzde 100 başarı oranımız yok ama yüzde 99 oranında hastalarımızın numaralarını 0.50 ve altına düşürebiliyoruz. Ameliyat olduktan sonra gözün hassas olduğunu hastalarımız bilmelidir. Özellikle bıçaksız lazerle yaptığımız ameliyatta hastalarımız ilk gün gözünü ovuşturmamaları gerekmektedir. Hastalarımızın ilk 1 hafta ağır aktivitelerden kaçınması lazım. 20 gün deniz, havuz gibi aktivitelerden uzak durmaları gerekiyor. Bayan hastalarımız da 23 makyaj yapmaktan kaçınmaları lazım” şeklinde konuştu. 

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0
1) Dr Hakan (Öğretim Üyesi)
22.10.2018 15:05:11
Bildiğim kadarıyla excimer laser uygulamasının SGK ödemesi yok. Özel hastanelerde 8-10 bin TL tutan bir işlem. SGK ödemesi kapsamına girdiyse çok güzel.
People
1
2) Hasan Akdemir (Nöroloji Uzmanı)
22.10.2018 13:00:46
Aynı operasyonu yaptırıp da gözleri bir hafta yanan birisi olarak ağrısız işlem denmesi pek inandırıcı gelmedi ama sonuç güzel. Gözlüksüz etrafı görebilmek, yağmurda-tozda gözlükleri silmeye uğraşmadan yürüyebilmek, gözlüğün burun kökünüzde yaptığı baskıdan kurtulmak çok harika bir şey. Çocuklarımın da tıbbi durumu uygun olunca onlara da yaptırmayı düşünüyorum.
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