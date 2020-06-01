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Kayseri Şehir Hastanesinde normalleşme yoğunluğu
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmen hizmet veremeyen Kayseri Şehir Hastanesinde normalleşme sürecine geçilmesiyle yoğunluk yaşanıyor.
Kayseri Şehir Hastanesinde normalleşme yoğunluğu
01 Haziran 2020 14:33 - AA
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında kısmen hizmet veremeyen Kayseri Şehir Hastanesinde normalleşme sürecine geçilmesiyle yoğunluk yaşanıyor.

Hastane personeli, sosyal mesafe kuralına uyulması için şeritler oluştururken sık kullanılan alanlar dezenfekte edildi. Oturma alanlarına bir kişinin oturması için uyarıcı afişler konuldu, görevliler maske kontrolü yapılıyor.

Kayseri Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzman Doktor Soner Kılıç, normalleşme süreciyle hastanede yoğunluk yaşandığını söyledi.

Son üç aydır hastaların polikliniklerden tam faydalanamadığını belirten Kılıç, poliklinikleri, hastaların ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde düzenlemeye çalıştıklarını vurguladı.

Kılıç, Kayseri Şehir Hastanesinin Kovid-19 dahil, tüm hastalıklar için merkez olduğunu ve hastaların tüm ihtiyaçlarına cevap verdiklerini kaydetti.

Polikliniklerdeki odaların insan yoğunluğu açısından daha seyrek tutulduğunu anlatan Kılıç, "Hastalarımızın kullandığı bekleme alanlarındaki koltukları seyrekleştirdik. Hastanemizde hastalar için maske temini de sağlıyoruz. Belli noktalarda el dezenfektanları mevcut. Sosyal mesafenin koruması için şeritler çektik." ifadelerini kullandı.

Hastaneden hizmet alan hasta sayısının, öğlen saatlerine doğru 4 bine ulaştığı öğrenildi.

Anahtar Kelimeler:

kayseri sehir hastanesi koronavirus

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