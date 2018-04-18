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Kayseri Şehir Hastanesinde sona doğru
Gelecek ay hizmete açılması planlanan Kayseri Şehir Hastanesinde hazırlıklarda sona yaklaşıldı.
18 Nisan 2018 -
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İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve ekibi, Kamu Hastaneleri Genel Müdürlüğü, Şehir Hastaneleri Koordinasyon Daire Başkanı Sayit Çelebi ve ekibi ile Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ali Ramazan Benli ve ekibi, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İlhami Çelik ve ekibi, YDA Grup Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Arslan, Türkiye Sağlık Direktörü Dr. Elif Sözer ve YDA yönetim ekibinin katılımı ile yapımı devam eden hastanede incelemelerde bulundu.

Yetkililer, Kayseri Şehir Hastanesinde sona gelinen klinikler, laboratuvarlar, yoğun bakımlar, ameliyathaneler, hasta kayıt alanlarındaki çalışmaları yerinde inceledi.

Hastanenin açılış sürecinde kabul aşamalarının ilki olan inşaat kabulü konusunda Sağlık Yatırımları Genel Müdürü Hüseyin İnceöz ve sağlık yatırım ekipleri, özel sektör temsilcileri, süreçleri gözden geçirdi.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Benli, kamu tarafı olarak taşınma programlarını tamamladıklarını, kabul süreçleri bittikten sonra taşınabileceklerini belirtti.

Benli, kabul süreçlerinin bakanlık tarafından yapıldığını ve ekiplerin açılışa kadar ilde çalışacağını ifade etti. 

Şehir Hastanesi Daire Başkanı Sayit Çelebi de dört kabul sürecinin olduğunu, bunların inşaat, medikal cihazlar, mefruşat ve diğer hizmetler şeklinde sıralandığını aktardı.

Çelebi, inşaat kabul sürecinin ardından diğer hizmetlerin de kabulünün başlayacağı hususunda bilgi verdi.

Toplantıya, Melikgazi Kaymakamı Erkaya Yırık ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da katıldı.

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kayseri sehir hastanesi

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