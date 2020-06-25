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Kayseri'de 6. kattaki evinin penceresinden yere çakılan Yeter hemşire, cam silerken dengesini kaybetmiş!
Kayseri'de, 8 katlı apartmanın 6'ncı katından düşen hemşire Yeter A. nın cam silerken dengesini kaybettiği ortaya çıktı.
Kayseri'de 6. kattaki evinin penceresinden yere çakılan Yeter hemşire, cam silerken dengesini kaybetmiş!
25 Haziran 2020 11:44 - Habertürk - DHA
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Olay, dün saat 18.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi Bozantı Caddesi'ndeki 8 katlı apartmanın 6'ncı katında meydana geldi. Özel hastanede hemşire olarak çalışan Yeter A., iddiaya göre evinin oturma odasındaki pencere camını silerken düştü. 

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Yeter A'nın öldüğünü belirledi. Polis ekiplerinin çalışmasının ardından Yeter A.'nın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 

Anahtar Kelimeler:

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