Kayseri'de düzenlenen İleri Girişimsel Perifer Kursu'na multidisipliner katılım oldu

KAYSERİ-Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilimdalı ev sahipliğinde Girişimsel Kardiyoloji Derneği tarafından organize edilen İleri Girişimsel Perifer Kursu temalı kongreye ulusal ve uluslararası kardiyoloji, kalp damar cerrahi, radyoloji ve nöroloji uzman doktorları katıldı. Kalp dışındaki damar hastalıklarının teşhis ve tedavisi için cerrahi olmayan endovasküler yaklaşım sağlamanın amaçlandığı kursta 20'den fazla vakanın canlı yayında interaktif işlemleri olarak tedavileri yapıldı.

Kongre hakkında bilgi veren Sakarya Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi ve Girişimsel Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Ramazan Akdemir, “Girişimsel kardiyolojide periferik damar hastalıkları ve konjenital kalp hastalıklarının tedavisi ile ilgilenen meslektaşlarımız ile birlikte bu sene bu toplantıda biz APIC ismi ile İleri Periferik İşlemler Kursu adı altında toplantıyı organize ettik. Organizasyon ekibimizde Prof. Dr. Walid Hassan, Prof. Dr. Ramazan Topsakal, Prof. Dr. Nihat Kalay Prof Dr Ömer Göktekin ve Doç. Dr. Ertan Vuruşkan var. Bu kongrede Kardiyoloji Anabilimdalı Başkanı Prof. Dr. Ramazan Topsakal ve kardiyoloji ekibi önemli görevler alarak katkı yaptılar. Türkiye'de bu kadar geniş katılımlı Uluslar arası İngilizce ve periferik damar hastalıkları temalı kongre ilk kez yapılmaktadır. ABD Atlanta Emory Üniversitesinden Prof Niazi, ABD Virginia’dan Prof Hassan, İngiltere UCL London’dan Prof Brookes, Pakistan Karaçi’den Prof Hanif, İran’dan Prof Ghorbani, Bulgaristan’dan Prof Petrovi, dünyaca ünlü ve iki Nobel ödülü olan Macaristan Semmelweis Üniversitesi’nden Prof Ruszka, Mısır İskenderiye Üniversitesinden Prof Mansour kongreye katılıp sunum yaptılar’ diye konuştu.

Hollanda Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ThoraxCenter’da doktora eğitimin tamamlayıp yurda dönen Doç Dr Erhan Tenekecioğlu ”Bu çapta Girişimsel Kardiyolojinin spesifik bir alanında bu ölçekte uluslararası katılımlı ve resmi dili İngilizce olan bir bilimsel organizasyonun ülkemizde ilk defa yapıldığını görmek biz genç akademisyenleri çok sevindirmiştir. Kongrede konuştuğumuz genç doktor ve akademisyen arkadaşlarımızın hemen hepsi ülkemizde de bilim adına birşeyler yapma isteği içinde. Rutin işlerin dışında yurtdışında ülkemizin adını duyuracak çeşitli bilimsel projeler için güzel tartışma ortamları yakaladık. Genç arkadaşlara tavsiyemiz, memlekette doktorlara karşı hemen hergün vuku bulan şiddet olaylarına takılmadan moral ve motivasyonlarını koruyup ilgilendikleri konular hakkında hipotezler hazırlayıp konuyla ilgilenen başka akademisyen arkadaşlarla kontakt kurup ekip çalışması yapmaları. Şu noktayı da mutlaka hatırda tutmalarında fayda var... bilim adım adım ilerleyen bir süreçtir. Nobel alan isimlere bakarsanız belki 2000, 3000 deney ve tecrübe sonrası ilgilendiklere hedefe ulaşmışlardır. Azim ve çalışmayı elden bırakmadan devamlı uğraşmak gerekir.’’ dedi.

İlk kez bu toplantıda kalp damar cerrahisi uzmanlarını ve inme girişimleriyle ilgilenen Girişimsel Nöroloji Derneğinde de öğretim üyeleri katıldılar ve çok geniş çaplı bilimsel bir program hazırlandı. Canlı yayınlarda ameliyatlar yapıldı ve uydu aracılığı ile salonlara yansıtıldı. İnteraktif bir şekilde operasyonlar yapılarak yeni teknikler anlatıldı ve yeni malzemeler ile ilaçlar tanıtıldı. Üç salonda 400’den fazla bir katılımın olduğu toplantılar 3 gün sürdü.

