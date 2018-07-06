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Kayseri'de Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği hizmete girdi
Kayseri Şehir Hastanesi bünyesinde, Adalet ve Sağlık bakanlıklarının iş birliğiyle Türkiye'nin ikinci 'Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği' hizmet vermeye başladı.
Kayseri'de Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği hizmete girdi
06 Temmuz 2018 - DHA
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Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniği hakkında bilgi veren Şehir Hastanesi Başhekim Yardımcısı Uzm. Dr. Mustafa Reyhancan, Adana'dan sonra Türkiye'nin ikincisi olarak, 1 Temmuz 2018 tarihinde hizmete açılan Yüksek Güvenlikli Adli Psikiyatri Kliniğinin toplum güvenliği açısından çok önemli bir proje olduğuna vurgu yaptı.

Reyhancan, "Mimarisi ve güvenlik sistemleri Avrupa standartlarında olan 100 yataklı hastanemizde hem poliklinik hem de klinik hizmetleri uzman psikiyatristlerimiz tarafından verilmektedir. Bu klinik sadece savcılık ve mahkeme kararıyla sevk edilen Türk Ceza Kanunun 32 - 57 -74 maddeleri kapsamındaki adli vaka durumundaki psikiyatri hastaları ve hüküm giymiş tedavi alması gereken psikiyatri hastalarına hizmet verecektir. Kliniğimizde hükümlü hastaların tedavisi yapılırken çeşitli aktiviteler ve sosyal faaliyet alanlarında da el becerilerini geliştirip kendileriyle barışık, topluma herhangi bir tehlike arz etmeyen insanlar olarak tedavi edilmesi planlanmaktadır" dedi.
 

Anahtar Kelimeler:

adli psikiyatri kayseri sehir hastanesi psikiyatri klinigi

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