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Kaza yapan doktor aracından inerek yaralılara müdahale etti
Düzce’de TEM Otoyolu üzerinde 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı. Kazaya karışan araçlardan birisinde bulunan bir doktor ise aracından inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı.
Kaza yapan doktor aracından inerek yaralılara müdahale etti
07 Haziran 2021 09:02 - İHA Enes Bektaş
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DÜZCE - Kaza, Düzce TEM Otoyolu İstanbul istikameti Hacı Ahmetler Köyü mevkisi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yol üzerinde seyir halinde olan İdris T. idaresindeki 06 NN 051 Honda marka cip, hemen önünde seyreden Görkem Y. yönetimindeki 34 AD 5016 plakalı Fiat marka otomobile çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle yola savrulan otomobile, bu sefer de Turan Ç. idaresindeki 34 DYK 219 plakalı Honda cip çarptı.

Kaza sonrasında otomobil sürücüsü Görkem Y., yanında yolcu olarak bulunan Fatih Y. ve cip sürücüsü İdris T. yaralandı. Kazaya karışan diğer cipin sürücüsü olan ve doktor olduğu öğrenilen Turan Ç. ise, aracından inerek yaralılara ilk müdahaleyi yaptı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Daha sonra sedyeyle ambulansa alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Kaza sonrasında TEM Otoyolu’nda uzun araç kuyrukları oluştu. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:

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