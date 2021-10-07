Kaza yaptıktan sonra yola çıkan doktor, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti

Olay, TEM Otoyolu Edirne istikameti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CCY 449 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Eskitütüncü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine trafik polisleri geldi.

Bu sırada bir anda yola çıktığı iddia edilen ve Bahçelievler’de doktor olduğu öğrenilen Eskitütüncü’ye hafriyat kamyonu çarptı. Olay yerinden metrelerce ileri savrulan Eskitütüncü hayatını kaybetti. Yaşanan kaza yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Savcılık tarafından inceleme başlatılırken kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.