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Kaza yaptıktan sonra yola çıkan doktor, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti
TEM Otoyolu Büyükçekmece Mevki'inde maddi hasarlı kaza yaptıktan sonra yola çıkan 52 yaşındaki doktora kamyon çarptı. Doktor İbrahim Eskitütüncü olay yerinde hayatını kaybetti.
Kaza yaptıktan sonra yola çıkan doktor, hafriyat kamyonunun çarpması sonucu hayatını kaybetti
07 Ekim 2021 15:12 - İHA Murat Delice
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Olay, TEM Otoyolu Edirne istikameti’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre 34 CCY 449 plakalı aracın sürücüsü İbrahim Eskitütüncü maddi hasarlı kazaya karıştı. Kaza sonrası olay yerine trafik polisleri geldi.

Bu sırada bir anda yola çıktığı iddia edilen ve Bahçelievler’de doktor olduğu öğrenilen Eskitütüncü’ye hafriyat kamyonu çarptı. Olay yerinden metrelerce ileri savrulan Eskitütüncü hayatını kaybetti. Yaşanan kaza yerine gelen savcı tarafından yapılan incelemenin ardından cenaze hastane morguna kaldırıldı.

Savcılık tarafından inceleme başlatılırken kamyon sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

 

 

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